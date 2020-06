Torra anuncia un acte nacional d'homenatge a les víctimes del coronavirus el 9 de juliol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dissabte la celebració d'un acte institucional el 9 de juliol per retre homenatge a les persones que han mort durant la pandèmia a Catalunya. Ho ha dit a Lleida, on ha participat a l'acte 'Sospirs de pau' en memòria dels 349 veïns de la ciutat que han perdut la vida des del 14 de març passat.

Torra ha dedicat "una abraçada immensa" a totes les famílies lleidatanes que en aquesta pandèmia han perdut una persona estimada i ha indicat que la farà extensiva "a tot el país" el proper 9 de juliol, quan es recordarà "a tots els catalans en un acte nacional per tenir-los ben presents a la memòria". El president, però, no ha concretat el lloc on es farà l'acte.