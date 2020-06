Jordi Xuclà es dona de baixa del PDeCAT

Jordi Xuclà, exdiputat i exsenador convergent per Girona, estripa el carnet del PDeCAT després de 33 anys de militància. L'històric dirigent ho ha comunicat avui a la direcció del partit a través d'una carta que ha fet arribar a David Bonvehí i a dos dies per la celebració del congrés constituent del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), impulsat pel grup de Poblet. Xuclà acumula una llarga trajectòria política a les Corts Generals, en un inici en representació de l'extinta CDC i posteriorment integrant les llistes dels seus heureus, el PDeCAT, per la circumscripció de Girona. Va dedicar una legislatura al Senat, del 2000 al 2004 i cinc al Congrés dels Diputats, del 2004 al 2019.



En la carta que Xuclà ha fet arribar al president del PDeCAT justifica la baixa del partit per poder continuar defensant "amb més coherència i llibertat" les idees i els ideals que han guiat el seu pas per la política activa i que es mantenen "ben vigents en la lluita permanent per les causes de la llibertat i la democràcia".



Aquesta tarda, el mateix Xuclà ha anunciat la seva decisió a les seves xarxes socials





Avui he tramitat la baixa com a associat del @Pdemocratacat

Una gratitud immensa als companys amb els que hem coincidit treballant per la causa de la llibertat i la democràcia.

I el desig que ben aviat ens retrobem en causes compartides.

Una forta abraçada. — Jordi Xuclà (@jordixucla) June 25, 2020

Més baixes

Les. Ell mateix ho reconeix en l'escrit, en el qual recorda que fa temps que "discrepa de l'actitud d'apaivagament" que ha mantingut el partit respecte "posicions i directrius de persones independents que han pres el comandament de Junts per Catalunya " i que "han arribat a repudiar el llegat polític que nosaltres representem".Així mateix, per a Jordi Xuclà és "incomprensible" que s'anul·li la personalitat política del PDeCAT a favor d'aquells que han demostrat "la seva imperícia política" i el que considera un "allunyament" del principi de realitat.Tot i això, Jordi Xuclà ha traslladat a Bonvehí el seu "profund agraïment i gratitud" cap a tots els associats i responsables del partit. En els gairebé vint anys de trajectòria parlamentària el dirigent confia en haver fet una ·"bona feina", una tasca que considera que no hauria estat possible sense un partit "potent i ben organitzat".Jordi Xuclà va iniciar la seva carrera política de ben jove. L'any 1987, amb 14 anys, es va fer militant de la JNC instat per Lluís Recoder, i dos anys després, el 1989, va fer el pas a CDC, ara PDeCAT. Des del 1998 al 2001 va ser President i Secretari General de les joventuts de convergència.L'anunci de Xuclà arriba després que aquesta setmana el també exdiputat convergent Carles Campuzano anunciés la seva baixa del PDeCAT per discrepàncies amb la línia ideològica del partit. De la mateixa manera que Xuclà, Campuzano havia dedicat la seva vida política a Convergència i al seu partit successor.A les darreres eleccions generals del 28 d'abril de 2019, tant Campuzano com Xuclà, del sector moderat i pactista del PDeCat, van quedar fora de les llistes.