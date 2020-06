Aragonès, en els 10 anys de la sentència de l'Estatut: «Va donar la raó als que sempre hem defensat la independència»

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha referit aquest diumenge al 10è aniversari de la sentència sobre l'Estatut i considera que amb el seu veredicte el Tribunal Constitucional (TC) va donar la raó a l'independentisme. "Allà ens van donar la raó a aquells que sempre hem defensat la independència com a única sortida pel nostre país. Avui tenim més raó i raons que mai", ha afirmat Aragonès a través d'un tuit.

Per la seva banda, l'expresident Carles Puigdemont també s'ha referit a l'efemèride i ha recordat que l'Estat no s'ha mogut gens una dècada després. "Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses, ni ha fet cap autocrítica. Al contrari", ha etzibat Puigdemont.

De fet, l'expresident de la Generalitat considera que la resolució del TC contra l'Estatut de Catalunya del 2006 es va fer "contra el Parlament, contra les Corts i contra el referèndum". "I en nom de la Constitució que s'acabaven de carregar", ha sentenciat Puigdemont, també a través de les xarxes socials.



Iceta: "Només hi ha un camí per avançar"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tampoc ha oblidat els 10 anys de la sentència del TC sobre l'Estatut, però ha volgut llançar un missatge ben diferent al d'Aragonès i Puigdemont. "10 anys després de la sentència només hi ha un camí per avançar: màxima unitat, bon govern i voluntat i capacitat negociadores", ha apuntat Iceta en un missatge al seu compte de Twitter. "Els i les socialistes de Catalunya promourem el diàleg i treballarem per aconseguir-ho", ha conclòs el líder del PSC.