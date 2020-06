TEST | Què pots fer (i què no) aquest estiu?

Gairebé 100 dies després que es decretés l'estat d'alarma, totes les províncies estatals es troben en l'anomenada "nova normalitat" i les comunitats autònomes recuperen les seves competències. El més destacat: la llibertat de moviments entre províncies i països de la zona Schengen -a excepció de Portugal, que obre la seva frontera amb Espanya l'1 de juliol-, fet que està produint retrobaments entre familiars i amics gairebé tres mesos després.

Un ús obligatori de la mascareta per a majors de sis anys -sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig- o el manteniment d'aquesta distància social entre treballadors i assistents en espais públics o privats oberts a el públic, són dues de les normes que seguiran vigents mitjançant un reial decret fins que, en principi, hi hagi una vacuna o tractament terapèutic efectiu.

En general, la situació a les comunitats autònomes serà semblant, tot i que diferirà segons les mesures de control que prenguin en percentatge d'aforament en establiments, platges o activitats d'oci nocturn, per exemple. Viurem un període estival estrany i tenim moltes preguntes. Per aquest motiu, et proposem aquest test amb 5 preguntes sobre el que està permès fer aquest estiu amb motiu de la crisi del coronavirus.

<noiframe></p><ul id="questions"><li>1. Pots anar a la platja com abans? </li><li>2. I a les discoteques? </li><li>3. Obren les piscines públiques?</li><li>4. Es celebraran les festes majors? </li><li>5. Es pot viatjar a destins fora d'Europa? </li></ul><p></noiframe>