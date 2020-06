Mor una dona atropellada quan creuava l'N-II a Sant Pol de Mar

Una dona va morir atropellada aquest dilluns a la nit a la N-II a Sant Pol de Mar (Maresme), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre es va produir al punt quilomètric 664, cap a les 22.31 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar una dona que creuava la carretera. La víctima és DA.M, de 42 anys i nacionalitat francesa. El conductor del turisme va resultar il·lès. Com a conseqüència de l'accident, la N-II va estar tallada en tots dos sentits i la circulació no es va normalitzar fins a les 2.52 hores. Amb aquesta, i segons dades provisionals, són 45 les persones mortes en accident de trànsit el 2020 a la xarxa viària interurbana.

Arran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).