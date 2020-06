Sanitat registra 28.338 morts per coronavirus a Espanya, vuit més que dijous, i 419 nous positius

Sanitat xifra en 28.338 el total de morts per coronavirus a Espanya, vuit més que la suma total d'aquest dijous. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 11 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.905 casos confirmats per proves diagnòstiques, 419 més que el total de dijous i 191 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 72 s'han registrat a l'Aragó (on hi ha un brot), 41 a Madrid i 36 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 147 hospitalitzacions i 12 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.673 casos diagnosticats en els últims dies i 1.758 en les darrers set. Per inici de símptomes, 788 els han diagnosticat en els últims 14 dies i 275, en la darrera setmana..

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 61.073 casos confirmats, 36 el dia previ. En els últims 14 dies s'han diagnosticat 1.089 casos i 498 en la darrera setmana. Per inici de símptomes, 262 s'han diagnosticat en els últims 14 dies i 78 en la darrera setmana.

L'Aragó és la comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ (72) seguida de Madrid (41). A banda dels 36 de Catalunya, se n'han diagnosticat 12 a Andalusia. Hi ha sis comunitats sense cap cas diagnosticat el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, de les 11 registrades en l'última setmana, 7 corresponen a la comunitat de Castella i Lleó. Madrid n'ha registrat dues i Astúries i el País Valencià un cadascuna.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.030 hospitalitzacions, 147 en els últims set dies. D'aquestes, 69 han estat a Madrid, 20 a Castella i Lleó, 61 a l'Aragó i 10 a Catalunya. Hi ha sis comunitats sense cap ingrés en la darrera setmana.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.651 ingressos, 12 en els últims set dies. D'aquests, quatre s'han produït a Madrid, dos a Castella i Lleó i dos més al País Valencià. Hi ha dotze comunitats que no n'han registrat cap en l'última setmana.