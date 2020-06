Sànchez diu que la reordenació de JxCat «no serà la refundació de res»

El president de la Crida, Jordi Sànchez, ha defensat que reordenació de l'espai de JxCat sigui una suma de persones i no de partits. "No serà la refundació de res" ha afegit per després avisar el PDeCAT que cal una "nova organització política". En una entrevista presencial a Rac 1, Sànchez ha criticat que la taula del diàleg sigui només una fotografia i ha considerat que seria un "fracàs estrepitós" que només servís per resoldre la situació dels polítics presos ja que, segons ha defensat, ha de resoldre el conflicte polític. Sànchez ha situat les pròximes eleccions catalanes "com a molt tard al gener" i ha assenyalat que el Tribunal Suprem "ha marcat la pauta" amb la probable inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.