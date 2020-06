S'acaben els límits d'aforaments i la distància de seguretat passa a ser la norma general en espais tancats i oberts

En els restaurants ja no hi haurà restriccions d'aforament

Aquesta mitjanit s'acabaran els límits d'aforaments als espais tancats i a l'aire lliure, que a partir d'ara hauran de passar a garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona. El Govern va aprovar dijous passat la normativa que regirà la "represa" i van establir que els aforaments del 50% en espais tancats i del 75% a l'aire lliure estarien en vigor fins el 25 de juny. A partir de dijous, doncs, la norma general que s'haurà de complir és la de la distància de seguretat entre persones. En els espais tancats, els seus responsables hauran de sectoritzar la zona amb un control d'accés i sortides independents, amb un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 si hi ha localitats preassignades.

Aquesta nova etapa, un cop s'ha acabat l'estat d'alarma, es regula a partir d'una resolució del Govern que adopta mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la covid-19, i que marca com a "essencial" que hi hagi un "comportament social" compromès en la lluita contra la pandèmia. El Govern defensa que la normativa busca que hi hagi una "regulació més senzilla" que la que hi ha hagut durant les fases del pla de desescalada.

Què s'ha de fer en espais tancats

En els espais tancats, la normativa del Govern fixa la necessitat de sectoritzar la zona, amb control d'accés i sortides independents, però limita el nombre màxim de persones a 1.000, que es pot doblar si hi ha localitats preassignades. La distància de seguretat es pot rebaixar si es fa ús de la mascareta, es porta un registre d'assistents o hi hagi preassignació de localitats, i es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

A més, en el cas dels establiments d'hostaleria i restauració, el Govern demana que es fomenti la prereserva.

Activitats a l'aire lliure

Pel que fa als espais a l'aire lliure, la distància interpersonal de seguretat pot rebaixar-se en cas de portar mascareta, que hi hagi un registre d'assistents o preassignació de localitats i o que es reguli la circulació per evitar aglomeracions en els creuaments i els punts de més freqüència. També en cas que s'estableixen espais sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortides independents i no permeables entre si per a un màxim de 2.000 persones, que poden arribar a les 3.000 si són amb seients preassignats.

Congressos i fires

En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents s'ajusti a l'aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Caldrà portar un registre d'assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d'accés i sortida, i posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics. La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si se sectoritza l'espai, amb control d'accés i de sortida independents, que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.