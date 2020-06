Sanitat registra 28.330 morts per coronavirus a Espanya, dos més que dimecres, i 400 nous positius

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.330 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que el total d'aquest dimecres. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 11 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.486 casos confirmats per proves diagnòstiques, 400 més que la total d'ahir (247.086), 157 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 47 s'han registrat a l'Aragó, 39 a Madrid, 32 a Andalusia i 11 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 146 hospitalitzacions i 14 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.641 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.760 en els darrers set. Per inici de símptomes, 731 han estat diagnosticats en els últims 14 dies i 259, en la darrera setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 60.927 casos per proves, 11 el dia previ. 1.083 s'han diagnosticats en els últims 14 dies i 482 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 261 en els darrers 14 dies i 85 en els últims set.

L'Aragó és la comunitat amb més casos diagnosticats el dia previ (47) . La segueixen Madrid amb 39 i Andalusia, amb 32. Hi ha set comunitats sense cap cas diagnosticat el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, de les 11 registrades en l'última setmana, 7 corresponen a la comunitat de Castella i Lleó. Astúries, el País Valencià, Madrid i el País Basc n'han registrat una cadascuna.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 124.998 hospitalitzacions, 146 en els últims set dies. La majoria (68) a Madrid. A Catalunya se n'han registrat 14 i a Castella i Lleó, 15. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.651 ingressos, 14 en la darrera setmana. D'aquests, quatre han estat a Madrid. Hi ha deu comunitats sense cap entrada en Unitats de Cures Intensives.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, assegura que a hores d'ara hi ha 1.922 casos hospitalitzats i 260 en UCI. "Aquestes xifres comencen a ser molt marginals", ha dit. També ha insistit que s'ha augmentat la capacitat de detecció i que també s'han reduït els temps.