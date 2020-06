Generalitat i entitats flexibilitzen i adapten els protocols de les activitats d'estiu

La Taula de Governança de l'Educació en el Lleure ha validat una actualització més flexible i adaptada dels protocols de les activitats d'estiu. El document estableix nou noves mesures adaptades a l'evolució de la pandèmia i les aportacions dels organitzadors.

Així, s'ha actualitzat la reducció de 2 a 1,5 metres de distància de seguretat i de 4 a 2,5 metres quadrats l'espai mínim per participant. També s'incorpora la possibilitat que els monitors de suport puguin ser-ho de fins a tres grups, i no d'un, i que es pugui valorar la convivència de fins a tres petits grups en activitats de fins a 30 participants en acampades o cases de colònies on es pugui garantir l'aïllament, i sempre que s'asseguri que no hi ha contacte social extern.

Tot i això, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha apuntat que continuen prevalent a l'hora d'adaptar i flexibilitzar les activitats els criteris de traçabilitat i compartimentació, pedagogia dels nous hàbits, priorització de les activitats a l'aire lliure, distanciament físic, higiene i ventilació dels espais tancats.

El document estableix que amb distanciament "no hi ha contagi possible" i per això insta a programar activitats "sense contacte físic que afavoreixin un mínim distanciament, sobretot en torsos i caps de les persones". Afegeix que aquest distanciament ha de ser important en els espais tancats i, com a element educatiu, en els moments significatius de l'activitat com l'arribada, les reunions grans, els menjars o les sortides.

Pel que fa a la mascareta, estableix que el seu ús a l'aire lliure ha de ser "excepcional" i apunta que les activitats de lleure s'han previst "sense ús de mascaretes de forma continuada". Tot i això, els monitors les hauran de dur quan requereixin la proximitat física, mentre que els nens i adolescents "en situacions excepcionals en què no es pot mantenir la distància física , per cura, suport emocional o altres, o d'emergència".

La Taula de Governança està formada per la Generalitat (Joventut, Salut i Procicat) i els organitzadors de les activitats ha buscat flexibilitzar les mesures proposades al maig i fer compatible el dret a l'educació en el temps de lleure i la lluita contra la pandèmia.

La directora general de Joventut, Laia Girós, ha destacat el consens entre institucions i organitzadors a l'hora de conciliar educació i salut i ha apuntat que "només des de la coresponsabilitat i el consens" s'ha pogut oferir un estiu amb lleure a desenes de milers de joves.

El director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, ha destacat la importància d'aquestes activitats perquè "sovint els infants i joves no han tingut referències a casa o a l'escola de com incorporar els nous hàbits en la nova rutina i d'aquesta manera, trobaran en les activitats educatives de l'estiu el primer lloc on poder-ho aprendre".



Més de 10.000 monitors formats

D'altra banda, més de 10.000 monitors i monitores han seguit els cursos de formació en línia per als nous Responsables de Prevenció i Higiene en les activitats de lleure, organitzats per Joventut i Salut Pública.

L'1 de juliol s'arribarà a les 21 sessions virtuals en directe. Degut al creixement de la demanda, s'ha habilitat un espai virtual de formació permanent que consta de dos audiovisuals, els diferents protocols i guies i una autoavaluació. L'espai virtual incorpora també un resum de la formació i un recull de les preguntes més freqüents que s'han plantejat durant les sessions en directe.