Alerta: Augmenten els contagis de Covid entre els adolescents i joves de Catalunya

Les autoritats sanitàries de Catalunya estan preocupades per l'increment de contagis de Covid-19 detectat en les últimes setmanes en adolescents i joves, que el director general de Professionals de Salut, Marc Ramentol, ha atribuït a "la seva forma de socialitzar-se, més propera entre ells".

En una entrevista a TV3, Ramentol ha revelat que des de finals de maig estan detectant "un increment de casos entre joves i adolescents, d'entre 15 a 29 anys i que és un element d'especial preocupació".

"No és un nombre alt -ha puntualitzat-, uns 5,8 casos per cada 100.000 habitants, però ens preocupa la tendència, que va a l'alça".

El director general ha atribuït aquest increment de positius de Covid entre joves "a la manera específica que tenen de socialitzar-se, per això recomanem que la socialització es faci entre grups estables i no amplis, però sabem que això no lliga amb la forma de socialització dels adolescents".

Ramentol ha insistit en sis mesures de prevenció de la Covid: higiene de mans; ús de mascaretes; distància d'1,5 metres; intentar socialitzar-se en grups el més estables possibles, evitant aglomeracions; escollir activitats a l'aire lliure o en llocs ben ventilats on la capacitat de transmissió de virus decau; i autorresposabilitat i autovigilància de símptomes per acudir al metge de seguida si es detecten que són compatibles amb un quadre d'infecció.

El director general, que ha dit que la Generalitat està fent plans específics per a la nova normalitat per sectors i un d'específic per a residències de gent gran, ha afirmat: "continuem en crisi sanitària, continuarem tenint casos i brots, però la nostra esperança és que els podrem anar controlant".

Sobre la proposta que la quarantena per la Covid passi de 14 a 10 dies, ha dit que de moment "només és una proposta i no està tancada, encara que com que cada vegada tenim més coneixement del virus és lògic que anem modulant les nostres recomanacions i aquesta és una de les mesures que s'ha proposat".

Pel que fa a la tornada a l'escola al setembre dels escolars, Ramentol ha recordat que els menors tenen "una afectació clínica molt lleu i sembla que són més o menys resistents al virus i conseqüentment menys contagiosos, en contra de la grip, que són grans transmissors de la grip".

"En el cas de coronavirus --ha afegit-- no sembla que els nens siguin grans transmissors, per això intentarem al setembre buscar la màxima normalitat en els objectius docents, amb el manteniment de mesures de protecció".

Ramentol no s'ha mostrat partidari d'obligar a prendre la temperatura als escolars perquè "no és una mesura que gaudeixi de gran evidència, no ho posarem en la primera pàgina de les recomanacions als centres educatius perquè la febre és un símptoma fàcilment enmascarable amb un paracetamol".

Pel que fa al polèmic recompte de víctimes mortals de la pandèmia, Ramentol ha defensat que el mètode emprat per Catalunya, que compta els morts a través de les dades que aporten les funeràries "és el registre més proper a la realitat" tot i que ha reconegut que la mortalitat exacta "només la podrem tenir a posteriori després d'examinar cadascun dels casos".

El director general ha reconegut que hi ha "molt marge de millora" en les condicions laborals dels professionals sanitaris "que necessiten millorar substancialment les seves condicions laborals", i ha recordat que els pressupostos d'aquest any preveuen 600 milions per millorar la situació d'aquests professionals .

No obstant, ha admès que "ens queda fer un salt endavant i actualitzar les condicions laborals", però ha puntualitzat que "això necessita una injecció de recursos que ara mateix no podem tenir si no desvestim una altra pota de l'estat del benestar".