Tret de sortida a la campanya de colònies i casals d'estiu de Fundesplai amb adaptacions i restriccions per la covid-19

Aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida a la campanya de colònies i casals d'estiu de Fundesplai, amb algunes adaptacions i restriccions a causa del coronavirus. Així, entre les adaptacions preventives que s'han fet en les 28 cases de colònies o terrenys i equipaments destaquen la senyalització del perímetre de l'espai per restringir el pas a no participants, controlar els accessos i registrar la simptomatologia o bé delimitar el menjador amb mampares per evitar que els diversos grups entrin en contacte, així com el disseny de fletxes al terra per indicar els itineraris d'entrada i sortida. L'entitat aspira a superar les 1.300 tandes i els 68.000 participants de l'estiu passat.

Pel que fa a les habitacions, als casals i colònies es limitarà el nombre de llits i es disposarà la posició dels infants per garantir la distància física, a banda de treballar especialment les rutines d'higiene personal i ordre a les habitacions. També es ventilaran els espais interiors tres cops al dia com a mínim i es netejaran i desinfectaran periòdicament els espais i les superfícies i materials.

A més, Fundesplai recorda que els monitors han participat en formacions específiques en educació emocional per tal de detectar i fer aflorar les pors o neguits que els infants hagin pogut acumular durant les setmanes de confinament, i molts d'aquests monitors han fet cursos específics sobre les mesures higiènico-sanitàries per prevenir la covid-19.

Beques i ajuts

Fundesplai organitza una campanya per captar fons per atorgar beques i ajuts per poder participar a casals i colònies. A mitjans de juny d'aquest any ja s'han rebut 4.228 peticions de beca, de manera que l'entitat creu que a finals d'estiu s'ampliarà molt més la demanda de beques a causa de la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus. L'any passat van atorgar 4.844 beques.