L'AMI fa un reconeixement als alcaldes i electes per la gestió de la pandèmia

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha elaborat un vídeo amb l'objectiu de fer un reconeixement i agraïment públic a tot el món municipal, per la seca tasca al front de la pandèmia del coronavirus. En concret, s'ha fet especial esment a la feina realitzada per part de tots els alcaldes i alcaldesses dels pobles i ciutats catalans, que malgrat les circumstàncies adverses i les dificultats, han sabut afrontar una nova realitat desconeguda per a tothom i que es caracteritza per la imprevisibilitat i el canvi.









L'entitat destaca la capacitat que han tingut els consistoris per prioritzar decisions, reorganitzar el personal de l'ajuntament, dels cossos de seguretat, informar els ciutadans, donar suport a la població i vetllar per la neteja d'espais públics, entre d'altres, mentre fomentaven els valors de proximitat, respecte, solodaritat i equilibri en les seves polítiques locals. Totes aquestes tasques les han hagut d'assolir tot i els límits de poder de decisió imposats pel govern espanyol que, segons diuen, ha mostrat «manca de respecte per les autonomies i per les seves capacitats de gestió». «Una república hagués pogut convertit aquesta crisi en una oportunitat de creixement com a país i de foment a la igualtat dels valors democràtics», afegeixen.





A través d'un post a Twitter, la mateixa entitat explica que volen reconèixer la capacitat dels càrrecs per «estar al capdavant prioritzant les decisions i establint els criteris d'actuació davant la Covid-19»