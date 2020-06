Més de 10.000 persones es mobilitzen per 'salvar els ulls' d'una catalana que ha patit un greu accident als EUA

La Marta és una jove de 24 anys Terrassa que fa dos anys que viu als EUA, on es dedica a l'elaboració de sabó i productes de cosmètica natural. L'11 de juny, manipulant sosa càustica, va patir un accident que li va provocar cremades molt greus als ulls i la cara. Ara mateix no hi veu, tot i que els metges li donen l'esperança que podrà recuperar la visió. La seva família ha iniciat la campanya "Salvem els meus ulls", amb la qual busquen fons per costejar les operacions i un possible trasplantament de còrnia que, potser, li permetrà tornar a veure. "Estic molt contenta de com he evolucionat els últims dies. Dono gràcies d'estar viva, però ... queden els meus ulls (...) EUA és un país fantàstic, però no té el sistema mèdic públic que tenim a Barcelona o Espanya. Només una nit a la UCI val 4.000 euros", explica la Marta, que somnia en "veure el mar a Torredembarra" o "tornar a llegir un llibre". En poques hores, més de 10.000 persones han fet aportacions a una campanya. Dissabte al migdia, ja havien recaptat prop de 200.000 euros.