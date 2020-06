Ferran Bel (JxCat): "Jo convocaria eleccions quan abans millor, el govern ha tocat fons"

Ferran Bel, diputat de Junts per Catalunya al Congrés, ha considerat aquest divendres a títol personal que la millor opció per al Govern català seria convocar eleccions "quan abans millor". Bel ho ha dit en una entrevista al programa 'L'entrellat' de Canal 21 Ebre. Ha argumentat que "en la situació actual" ell no s'arriscaria a que un tribunal acabés marcant el calendari electoral, en referència al recurs que el Tribunal Suprem (TS) ha de resoldre sobre la inhabilitació de Quim Torra per la qüestió de la pancarta dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, Bel també ha considerat que el Govern actual "ha tocat fons".

A parer del diputat tortosí, la situació de l'executiu actual, "que no vol dir de la coalició actual", ha "tocat fons" i "no té més recorregut". Per això ha opinat que el millor és "que parlin les urnes" perquè, un cop ho hagin fet, i en funció de les majories que estableixin, es pugui configurar un nou executiu.