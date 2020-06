Els exàmens de la selectivitat es faran a una seixantena de poblacions, el triple que l'any passat

El Departament d'Universitats i Recerca ha anunciat aquest divendres que els exàmens de la selectivitat es faran en una seixantena de poblacions de Catalunya, el triple que l'any passat, que de moment no han transcendit. És una de les mesures que s'han pres des del Govern per adaptar la convocatòria a les necessitats que estableix la pandèmia del coronavirus. Una altra de les novetats, aquesta ja anunciada, és que les proves s'han endarrerit un mes, de principis de juny a principis de juliol. Les proves es faran en més de 210 tribunals i més de 140 centres, tant universitaris com de secundària. Més de 40.000 estudiants estan convocats a les proves, un 16% més que l'any passat.

Aquesta distribució ha estat pensada per reduir, en la mesura del possible, desplaçaments i evitar una excessiva concentració d'alumnat, de manera que prioritza criteris de proximitat respecte al centre on els alumnes han cursat el batxillerat.

En concret, els 40.067 alumnes s'enfrontaran als exàmens que donen accés a la universitat els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. És la primera vegada que se supera la xifra dels 40.000 alumnes. Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2019-2020, l'increment de matrícula és del 12,58%. Segons Universitats, la xifra reflecteix l'augment d'alumnes que, en comparació amb el curs anterior, han aprovat el batxillerat, 37.023 (un 83,25%) enfront dels 31.853 (72,69%) del 2019.

Entre els alumnes provinents de Cicles Formatius de Grau Superior, el nombre d'inscrits és 3.795. Aquesta xifra representa un increment de gairebé un 37% respecte de l'any quan se'n van matricular 2.773. L'alumnat d'aquest col·lectiu només realitza exàmens de Fase específica per millorar la nota d'admissió.

Entre els alumnes lliures és on es dona, en termes relatius, l'increment més alt de matrícula. Es consideren alumnes lliures aquells que van obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors i representen diversos perfils d'alumnat: els qui fan per primera vegada les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), els qui repeteixen la prova perquè la van suspendre o volen millorar la nota d'accés, o els qui s'examinen només de Fase específica per millorar la nota d'admissió.

Així, els qui repeteixen PAU (Fase general) per millorar nota han augmentat un 43,65%, passant de 252 de l'any 2019 als 362 de la present convocatòria, mentre que els alumnes lliures matriculats només d'alguna matèria de Fase específica són 3.223 (un 34,57% més).

El menor increment es dona entre els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre (no arriba al 6%) i decreix el nombre d'estudiants de 2n de batxillerat estranger (140 enfront dels 189 de l'any passat).



Mesures de prevenció

D'altra banda, en el marc de la pandèmia del coronavirus aquest any es prendran un seguit de mesures especials per prevenir al màxim possible els contagis. Per exemple, s'apel·la a la responsabilitat individual dels alumnes i se'ls demana que no es presentin al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la covid-19 o estar en situació de quarantena domiciliària.

També es demana respectar la distància de seguretat interpersonal, es recorda l'ús obligatori de mascareta i es recomana intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.

Universitats també destaca que la convocatòria ordinària de les PAU mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, enguany, s'incrementarà "substancialment" atès que s'amplia el nombre d'espais, seus i poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d'examen, amb l'objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments per minimitzar el risc de contagi.