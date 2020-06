Sanitat xifra en 28.315 els morts per coronavirus a tot Espanya, dos més, i suma 307 casos confirmats

El ministeri de Sanitat ha sumat dos morts més als fets públics aquest divendres (28.313) i xifra en 28.315 el total de defuncions a tot l'Estat espanyol. Segons l'últim informe, hi ha hagut 40 morts en els últims set dies, 17 dels quals a Madrid, 9 a Castella i Lleó i 3 a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 245.575 casos confirmats per proves diagnòstiques, 307 més que al total d'ahir (245.268) i 154 diagnosticats el dia previ. D'aquests, Madrid n'ha registrat 44, Catalunya 32, l'Aragó 25 i Andalusia, 18. En l'última setmana hi ha hagut també 97 hospitalitzacions i 8 ingressos en UCI.