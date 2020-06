Salut posa en marxa la campanya d'estiu amb el reforç de 436 professionals en l'atenció primària

El Departament de Salut ha posat en marxa el pla d'estiu d'enguany amb el reforç de 436 professionals de l'àmbit de l'atenció primària. Salut ha explicat que durant l'estiu la xarxa sanitària s'organitzarà per a donar la resposta adequada a les necessitats de la ciutadania "tenint en compte la necessitat del descans dels professionals, del tot imprescindible després de la intensa activitat que s'ha dut a terme els darrers mesos". Es destinaran 7,7 MEUR al reforç de la plantilla ja que als 2,7 MEUR previstos se li sumarà una inversió addicional de 5 MEUR. La campanya combina l'habitual prevenció dels cops i les onades de calor i el reforç de les mesures per prevenir el contagi del coronavirus.

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha explicat que es vol intentar tornar a l'activitat d'altres estius però ha afirmat que s'haurà d'estar "en alerta constant davant la possible aparició de rebrots". "Una època singular en què es treballarà en la detecció ràpida de casos per tal d'aturar la transmissió de la pandèmia", ha afegit.

El CatSalut farà les mesures alternatives necessàries per garantir el servei a les persones que el puguin necessitar com reforç de l'atenció a domicili, facilitant l'accés als centres d'atenció primària (CAP) més proper i la potenciació d'eines d'atenció no presencial.

Salut ha afirmat que "es vetllarà" perquè els CAP mantinguin la seva activitat fins les 20.00 hores però les franques horàries s'adequaran per realitzar una major intensitat d'atenció programada. També es farà atenció continuada i urgent. D'altra banda, ha explicat que l'adequació funcional variarà per poder fer front als rebrots localitzats i també al turisme, que s'espera que sigui més local que internacional. Pel que fa a l'activitat hospitalària, es mantindrà de manera equivalent a l'any passat.

D'altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) reforçarà el dispositiu amb 24 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat, que faran 31.020 hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les zones de costa que augmenten la població durant l'estiu com Tarragona, Terres de l'Ebre, Garraf i Girona.

Impulsa una campanya de conscienciació

Paral·lelament, el Departament de Salut ha impulsat la campanya #Tria/Salut amb el doble repte d'informar sobre les mesures de prevenció i protecció habituals de l'estiu –hidratar-se per evitar cops de calor i tenir en compte les altes temperatures- i la necessitat de prevenir els contagis de la covid-19. La directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Rosa Romà, ha afirmat que no volen "un altre cop de calor" durant l'estiu "ni tornar a estar, una altra vegada, tots confinats a casa".

"L'objectiu és transmetre els consells específics de l'estiu, com són refrescar l'ambient i fer servir crema solar; però també cal continuar respectant les distàncies, rentant-se les mans, posant-se la mascareta i no compartir ni estris, ni beguda, ni menjar", ha recalcat Romà.

L'any 2019 es van notificar sis casos de cop de calor amb tres persones que van acabar perdent la vida. El director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria, ha afirmat que són defuncions "evitables" i per això s'ha de transmetre a la població els missatges de prevenció, protecció i alerta.

El Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut, que és operatiu entre l'1 de juny i el 30 de setembre, vol predir amb la màxima antelació les possibles situacions meteorològiques de risc, així com coordinar des de l'Agència i el CatSalut els recursos existents a Catalunya per a fer front a una onada de calor.

Beure molta aigua, protegir-se del sol amb crema solar, evitar les altes temperatures, ventilar i refrescar les llars i supervisar els infants a l'aigua són alguns dels consells de la campanya. Per transmetre'ls es faran servir materials audiovisuals que estan disponibles al web de Salut i es difondran a través dels canals de comunicació dels sistema sanitari públic català, per xarxes socials i pels mitjans de comunicació.