Torra demana accelerar el pas de tot Catalunya a fase 3 en els pròxims dies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest diumenge al president de Govern, Pedro Sánchez, que totes les regions sanitàries de Catalunya entrin en els pròxims dies en la fase 3 de la desescalada.

Inicialment, es preveia que les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passessin aquest dilluns a la fase 3, darrera abans d'entrar a la nova normalitat, mentre que Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida seguissin en la fase 2 una setmana més.

No obstant això, en la seva intervenció en la reunió telemàtica de presidents, Torra ha plantejat un canvi de plans, per accelerar l'entrada en fase 3 de les regions sanitàries més endarrerides.

Torra ha explicat que demà dilluns el Govern aprovarà que tota Catalunya passi a la fase 3 aquesta mateixa setmana, "sense esperar set dies més", perquè "els resultats ho avalen", el que suposaria segons la seva opinió "acabar de fet l'estat de alarma la setmana que ve ", segons han informat fonts pròximes al president català.

Les fonts consultades han precisat que això implicaria que les regions que segueixen en fase 2 passaran a fase 3 dimecres que ve o dijous, si el Govern espanyol així ho avalés.

Quan tot el país estigui en fase 3, Torra, com "autoritat competent", pensa donar per "tancada" aquesta fase immediatament, per acabar així amb l'estat d'alarma i donar pas a la "nova normalitat", han puntualitzat fonts de la Generalitat.

"Preferim parlar de temps excepcionals de solidaritat i compromís social. No volem tornar a velles normalitats, sinó a nous futurs. S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d'alarma, que jutgem centralista i centralitzador i que no hauria d'haver existit mai ", ha plantejat Torra en la reunió, segons la Generalitat.

Després de prendre nota de la petició de Torra, Sánchez ha puntualitzat en roda de premsa que no li correspon a ell opinar sobre això, sinó als experts: "El que ells decideixin, ben decidit estarà".

Sánchez ha comentat que ha d'afegir poc a aquesta qüestió, perquè el que ha fet aquests mesos és basar-se en el criteri epidemiològic dels experts, i ha afirmat que "ha estat la ciència la que ha justificat les mesures que s'han anat adoptant" .

L'evolució positiva de les xifres sanitàries ha provocat aquest cap de setmana que les platges catalanes s'hagin omplert de banyistes.

De fet, Protecció Civil de Catalunya ha expressat aquest diumenge la seva preocupació per l'aglomeració de banyistes a diverses platges tot i el risc de rebrot del coronavirus.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va impedir a la tarda d'ahir dissabte l'accés a les platges de Nova Icària, Bogatell, Llevant i Mar Bella en haver-se arribat a la màxima ocupació permesa, el 80% de l'aforament, requerida per mantenir la distància de seguretat davant la COVID-19.

Imma Solé, sotsdirectora de Protecció Civil, ha dit a TV3 que les imatges de les platges revelen que "no es respecten les mesures de seguretat" i ha demanat "ser respectuosos" amb la distància entre persones, l'ús de mascaretes i altres precaucions.

Mentrestant, 3 persones més han mort a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 en les últimes 24 hores.

El departament de Salut de la Generalitat ha comunicat que, amb aquests últims decessos reportats per les funeràries, ja són 12.453 les persones mortes per aquesta malaltia o que se sospita que han mort com a conseqüència d'aquesta.