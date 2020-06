El sector pirotècnic afronta el Sant Joan post covid-19 amb petards de baixa intensitat i comandes per internet

Sant Joan serà la primera gran festa que Catalunya celebrarà després del confinament. El sector pirotècnic afronta la revetlla amb optimisme i preveient que assolirà el 75% de les vendes d'anys anteriors. Conscient que el format serà més petit, aposta pels petards de baixa intensitat, que poden llançar-se al jardí de casa i que són més adequats pel moment actual. Entre aquests, s'hi troben les clàssiques bengales, les bateries o les fonts de colors. Alhora, demana fugir de les compres de darrera hora i proposa fer comandes per internet i recollir-les a l'establiment. Amb tot, adverteix que la prohibició d'alguns ajuntaments d'instal·lar punts de venda temporals, o la reducció dels dies en què aquests podran obrir "pot causar aglomeracions".

Després de la caiguda d'ingressos que el sector pirotècnic ha experimentat ha causa de l'anul·lació de les Falles i les festes majors, la revetlla de Sant Joan es presenta com l'oportunitat de poder remuntar un any que molts donaven per perdut. "No sabíem si podríem celebrar la festa, molts negocis haurien hagut de tancar, per tant partíem de zero, i si ara assolim el 75% de vendes d'altres anys ja estarem satisfets", comenta Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.

Vilardell, que també és propietari de l'empresa Petards CM, recorda que aquest any la cita serà "més familiar" i tindrà "un format més petit". Recomana a la ciutadania que aposti per llançar petards "de baixa intensitat", tot i que admet que els que són més potents no estan prohibits. "El que es busca és minimitzar els incidents i actuar amb prudència", assenyala.

Entre aquesta mena d'elements pirotècnics, s'hi troben les clàssiques bengales, les bombetes, les bateries i les fonts de colors. "Hi ha també animals graciosos, com les gallines que ponen ous", indica Vilardell.

Per promoure l'ús d'aquesta tipologia de petards, s'ha incrementat l'oferta de lots de baixa intensitat, amb productes dissenyats per a infants i famílies. "Són elements dels quals se'n pot gaudir a distància i s'adapten molt bé a la situació actual", apunta.

Mascaretes, desinfecció i distància

Els establiments dedicats a la venda de petards s'han adaptat a la situació actual i a banda d'obligar els clients i els treballadors a dur mascareta, han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos i senyalitzat itineraris d'entrada i sortida. "No ens ha costat adaptar-nos perquè som un sector en què ja hi ha una normativa estricta, per exemple l'aforament sempre l'hem tingut limitat", remarca Vilardell.

Amb tot, per evitar cues i aglomeracions, aconsella no esperar a darrera hora per fer les compres i explica que s'han incentivat les comandes a través d'Internet: "Demanen el que volen i han de venir-ho a buscar a la botiga perquè enviar elements pirotècnics al domicili del client no està permès", detalla. Assegura que els consumidors que escullin aquesta opció "no hauran de fer cua".

També s'ha senyalitzat la distància entre clients amb línies, s'ofereix la possibilitat de consultar el catàleg de la botiga en format digital i es reparteixen alguns d'ús unipersonal.

Polèmica pels punts de venda temporals

Tot i que moltes persones s'estan anticipant i estan aprofitant per fer aquestes comandes en línia, Vilardell ha advertit que en certs municipis "podrien generar-se aglomeracions" per la escassetat de punts de venda. "Alguns ajuntaments han prohibit que s'instal·lin les casetes de petards tradicionals o han limitat els dies en què podran desenvolupar aquesta activitat", comenta.

Demana a aquests consistoris que "es repensin el que estan fent" perquè va "en contra de la seguretat". Critica la manca de diàleg d'alguns governs locals i recorda que aquests negocis "no són casetes de fires, són botigues especialitzades que estan al carrer i que formen part d'un sector que dona feina a 3.000 persones".

Entre aquestes poblacions s'hi troben L'Hospitalet de Llobregat o Cerdanyola del Vallès. El segon tinent d'alcalde del consistori vallesà, Victor Francos, ha explicat que l'executiu local ha pres la decisió "d'acord amb les recomanacions de la Generalitat i de Protecció Civil", que conviden a celebrar un Sant Joan "a casa, sense massa presència al carrer i evitant aglomeracions".

Francos ha recordat que també s'ha suspès la revetlla popular per "evitar els àmbits més clars de contagi". Fonts de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat han assegurat que la mesura respon a criteris de "seguretat i control".

A la demarcació de Tarragona, l'Ajuntament de L'Hospitalet de l'Infant ha retardat la possible data en què aquesta mena de negocis podrien obrir. La decisió s'anunciarà quan la localitat surti de la fase 3 de de la desescalada. Es preveu que això passi dilluns de la setmana vinent, el dia 22 de juny.