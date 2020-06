Un exdirector d'Infraestructures, imputat pel viatge a la final de la Champions

El jutge del cas 3% va imputar ahir l'exdirector general d'Infraestructures Josep Antoni Rosell Polo per la invitació a un viatge per a la final de Champions sufragat per l'empresari Jordi Soler, després d'arxivar una investigació pels mateixos fets al síndic de greuges, Rafael Ribó. Per aclarir ara la naturalesa de la invitació a Rosell, el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata el va citar a declarar el proper 2 juliol com a investigat per un delicte de suborn, i també va cridar de nou per a aquell dia Soler, que ja va declarar en la causa oberta a Ribó.

En l'acte en què acorda investigar-lo, el jutge recorda que en la l'«expedició» de Ribó a la final de la Lliga de Campions del 2015 a Berlín entre el Barcelona i el Juventus, hi van participar també Rosell i el seu fill. No obstant això, mentre que de Ribó el jutge diu que no hi ha proves que el regal d'aquest viatge li fes Soler en consideració al seu càrrec, d'aquí que l'hagi arxivat, ara, a petició de la Fiscalia, vol esbrinar si en el cas de Rosell es trobava entre els «compromisos comercials» que van representar alguns dels seus convidats.



«Gran poder de decisió»

En aquest sentit, el jutge recorda que el càrrec que ocupava llavors Rosell com a director general de l'antiga GISA (Infraestructures) li atorgava «gran poder de decisió per manipular els diversos concursos públics».

Ha estat a més «un dels alts càrrecs que va contribuir a posar en marxa l'estructura per finançar il·legalment» CDC, en forma encoberta mitjançant «donacions» a Fundacions lligades a aquest partit (Catdem i Fòrum Barcelona), «en connivència amb empresaris i altres càrrecs de caràcter polític, alterant tota mena de concursos públics», assenyala l'acte. A aquest efecte –afegeix– mantenia reunions freqüents amb els representants de les empreses en dates pròximes a la publicació de licitacions i altres fites claus en el procés d'adjudicació. Soler participava en licitacions d'obra pública a l'empresa en la qual prestava els seus serveis.