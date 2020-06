El Constitucional rebutja suspendre les condemnes dels líders del procés

El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat suspendre les condemnes de presó de sis líders independentistes catalans pel procés, mentre els magistrats resolen els seus recursos contra la sentència del Tribunal Suprem.

Fonts jurídiques han informataquest dimarts que el tribunal de garanties ha denegat la petició dels exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Joaquim Forn, així com de l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tots ells condemnats per sedició.

No s'han pronunciat els magistrats sobre les peticions del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; i de l'exconseller Raül Romeva, que s'estudiaran més endavant atès que abans urgeix resoldre les recusacions que aquests van plantejar contra tots els membres del tribunal.

La raó per la qual el TC ha rebutjat deixar en suspens les condemnes, expliquen fonts jurídiques, es fonamenta en una doctrina consolidada del propi tribunal que diu que només se suspenen quan les penes de presó són inferiors a cinc anys.

En aquest cas, els sis líders independentistes van ser condemnats a entre 9 i 13 anys de presó per sedició, un delicte que, en el cas de Turull i Bassa, se'ls va imposar en concurs amb malversació.

Penes elevades que, al costat de la necessitat d'evitar qualsevol risc de fuga, fan que els magistrats no puguin accedir a la seva petició i deixar-los en llibertat durant el temps en què estudien els seus recursos contra la sentència del Suprem, afegeixen les fonts.

Els dotze magistrats han pres aquesta decisió en el primer dia de ple presencial des que es va decretar l'estat d'alarma i que s'allargarà fins dijous.

Demà està previst que resolguin les recusacions que Junqueras, Romeva i Forcadell van plantejar contra tots ells i que previsiblement seran rebutjades en tant que la mateixa jurisprudència del TC estableix que les recusacions massives de tots els membres del tribunal són inadmissibles, apunten les fonts.

Dels contrari, no hi hauria qui pogués resoldre les empares contra la sentència del Suprem, ja que els magistrats no tenen substituts.

Sobre la taula també tenen la sentència sobre la llei del codi tributari de Catalunya, que previsiblement abordaran demà.