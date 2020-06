El cap dels Mossos: «Sento vergonya i indignació»

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va escriure ahir una carta adreçada als agents després de conèixer-se la presumpta agressió racista de sis mossos a Manresa, en la qual assegura que són casos aïllats que perjudiquen el cos enormement: «Sé que quan vau escoltar la gravació també vau sentir vergonya i indignació».

En la missiva parla de la gravació en què se sent com va ser la presumpta agressió de gener de 2019, i apunta que és una conducta que no representa la policia catalana: «Atempta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament portem a terme». Afegeix que en el cos no toleraran cap actitud ni conducta racista, xenòfoba o discriminatòria.