PortAventura obrirà el 8 de juliol amb el 30% d'aforament i l'ús obligatori de mascareta

PortAventura World donarà el tret de sortida a la temporada el 8 de juliol, segons ha anunciat l'empresa aquest dilluns. El complex turístic de Vila-seca i Salou encetarà la 25a temporada amb més de tres mesos de retard per la covid-19, atès que preveia obrir portes el 27 de març. Amb l'objectiu de garantir una experiència en un "entorn segur", PortAventura reduirà l'aforament a un 30% de la capacitat, activarà un sistema de venda anticipada d'entrada i adoptarà mesures per evitar aglomeracions. L'ús de mascareta serà obligatori i es faran controls de temperatura als accessos. L'empresa obrirà quatre hotels, però mantindrà el parc aquàtic tancat i no preveu programar espectacles fins al setembre.

PortAventura World anuncia que ho té tot a punt per obrir portes el 8 de juliol com una "destinació turística segura". La principal locomotora turística de la Costa Daurada, amb cinc milions de visitants per temporada -el 36% dels quals van ser estrangers el 2018-, es reivindica enguany com una opció idònia per al turisme nacional i de proximitat, tot i que no renuncia a seguir sent una destinació de referència "per famílies d'arreu d'Europa".

La temporada del 25è aniversari estarà marcada per la pandèmia de la covid-19. L'ús de mascareta serà obligatori en tot el resort i es faran controls de temperatura a l'entrada dels parcs i hotels. També hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en tot el complex, i es reforçarà la higiene –inclosa la neteja i desinfecció continuada en atraccions i punts de contacte.

Enguany el parc no vol aglomeracions i per això reduirà l'aforament a un 30% de la capacitat. També posarà en marxa "nous fluxos" de persones, evitarà grans aglomeracions i limitarà al màxim el contacte directe per garantir un distanciament de metre i mig entre persones. Per assegurar la limitació de l'aforament el client haurà de reservar la data de la visita amb antelació. A més, també es col·locarà senyalització i elements informatius arreu del parc i es fomentarà el pagament sense contacte.

Un equip d'assessors externs ha auditat i certificat els procediments, el sistema de gestió i les infraestructures del programa de prevenció, segons l'empresa. PortAventura World informa que obrirà amb el segell turístic 'Safe Tourism Certified' que promou l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Els parcs temàtics de PortAventura i Ferrari Land obriran el 8 de juliol en horari d'estiu, de les deu del matí a les deu de la nit, i d'onze del matí a quatre de la tarda, respectivament. L'empresa també obrirà els hotels PortAventura, Gold River, Mansión de Lucy i Colorado Creek -incloses les piscines-. El Caribe Aquatic Park es mantindrà tancat i, a més, el programa d'espectacles del complex s'ha hagut d'adaptar a la nova situació i es mantindrà sense activitat fins al setembre.

Un escenari financer incert

Després d'haver hagut d'aplicar dos ERTO que han afectat uns 1.800 treballadors, PortAventura també afronta un escenari financer incert. Segons va informar a final de març l'agència de ràting Moody's, l'empresa pot perdre un 50% dels seus ingressos aquest 2020 per culpa de la crisi del coronavirus i posar en risc la seva rendibilitat i liquiditat. L'agència subratllava que PortAventura és especialment "vulnerable" perquè té una "única localització" i "una elevada estacionalitat".

L'agència de ràting assumia que el parc hauria d'estar tancat, com a mínim, fins a finals del segon trimestre, i pronosticava que no notaria una "lenta recuperació en les visites" fins al tercer. Finalment, però, queda descartat el pitjor dels escenaris, que era el tancament del parc durant tot l'estiu. Això, segons Moody's, hagués provocat una estructura de capital "insostenible".