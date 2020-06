El Homrani obre la porta a una «gestió mixta» de les residències entre Salut i Afers Socials de cara al futur

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha obert la porta a una "gestió mixta" de les residències entre el seu departament i el de Salut en un futur. "Pot ser una bona solució buscar un element que reforci l'atenció sanitària de persones que tenen un grau de dependència 3 i 2", ha explicat a TV3. El Homrani ha afirmat que Afers Socials recuperarà la gestió de les residències –transferida a Salut- "un cop se superi tota la situació de crisi sanitària", que serà "més lent" que en altres àmbits. D'altra banda, ha tranquil·litzat els perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania perquè no la deixaran de cobrar per la posada en marxa de l'Ingrés Mínim Vital i ha fet una crida a aconseguir la "finestreta única".

El conseller ha insistit en que cal reflexionar sobre el model de residències per a gent gran que vol Catalunya. En aquest sentit, no ha descartat que una via sigui la "integració" entre la part de salut i la d'atenció social i que es pugui arribar a una gestió mixta entre els dos departaments. Ha afegit però que l'objectiu ha de ser que la residència sigui l'últim recurs i que el que pertoca és reforçar l'atenció domiciliària.

Un cop més, El Homrani ha defensat que Salut "va donar tota la resposta possible" a la situació que es vivia a Catalunya, i especialment a les residències, en ple pic de la pandèmia de la covid-19 i ha recordat que el sistema sanitari va estar "a punt del col·lapse". Ha reconegut que la manca de material de protecció per als treballadors de residències va ser "una part important" del problema i ha afegit que la situació a les residències s'ha repetit arreu, no només a Catalunya.

Pel que fa a la remuneració al personal, el conseller ha concretat que rebran 900 euros tots els treballadors de residències que han prestat atenció directa, de la categoria que siguin i tant els d'àmbit públic com els que treballen en una residència amb places finançades públicament. El personal que fa atenció no directa rebrà 500 euros. Ha explicat però que el pagament es farà directament al treballador, no a través de la residència.

Finestreta única per gestionar l'IMV i la RGC

En el dia en que es pot començar a sol·licitar l'IMV, El Homrani ha explicat que tots aquells ciutadans que reben la Renda Garantida de Ciutadania la continuaran cobrant i des de la Generalitat es posaran en contacte amb ells perquè facin la petició de l'Ingrés Mínim Vital. "Continuaran cobrant l'RGC perquè és una quantia superior a l'IMV, però una part serà d'IMV i una altra complementaria de l'RGC", ha detallat.

El conseller ha afirmat que això "no hauria de dificultar la burocràcia" però sí que ha reconegut que s'ha de treballar per "harmonitzar" els criteris de les dues prestacions. En aquest sentit, ha expressat la seva preocupació perquè es generin finestretes diferents hi ha fet una crida al govern espanyol a treballar per assolir la finestreta única.