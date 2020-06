Les funeràries reporten 4 nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 109 nous positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 4 noves morts per covid-19, un més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.457. A banda, s'han detectat 109 nous casos positius testats (31 menys) i ja en són 69.674. D'entre les víctimes, 6.799 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (un més), 4.084 ho han fet en una residència (les mateixes que en l'últim balanç) i 788 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 786 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.112 persones ingressades greus i actualment en són 82, les mateixes que fa 24 hores.

De moment, les funeràries han comunicat 1a mort corresponent al diumenge 14 de juny, tot i que és una dada que pot variar en els pròxims dies quan es reporti més informació. El 13 de juny n'hi va haver tres i el dia 12, dos. Pel que fa a la retrospectiva de positius, el dia 14 se'n van declarar 17, el dia 13, 13 nous casos, i el dia 12, 124.

En les residències de gent gran, hi ha 14.811 casos confirmats, 42 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de diumenge. A més, 1.148 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 30 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat de 13 persones en un dia, fins a les 39.052.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.226 persones, entre positius i sospitosos, 2.331 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.316 en residències, 280 en domicilis i 299 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.873 morts, 1.565 en hospitals i sociosanitaris i 1.046 en residències, a banda de 122 no classificats i 140 en domicilis. La xifra total de morts a la regió metropolitana sud es manté en 2.329. D'aquests, 1.414 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 771 en residències, 95 en domicilis, i 49 no estan classificats.

A la Catalunya Central hi ha 1.553 persones mortes registrades (716 en hospitals i sociosanitaris, 511 en residències, 209 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona hi ha 793 morts (353 en hospitals, 243 en residències, 126 en domicilis i 71 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, els morts són 390, dels quals 246 en hospitals i centres sociosanitaris, 121 en residències, 12 en domicilis i 11 més no classificats, mentre que a Lleida continuen amb 208 morts en total, 130 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre tenen 45 defuncions, 25 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.892 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 17.140, i a la metropolitana sud, 12.932. A la Catalunya Central són 6.356 els confirmats. A Girona hi ha 6.987 positius. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.161 persones amb coronavirus confirmades, mentre que a Lleida n'hi ha 2.841. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 438 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre, 330.

D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.667 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.604, mentre que a l'àrea metropolitana sud en tenen 2.977. A la Catalunya Central són 1.687 els residents confirmats i a Girona en són 1.649. A les residències del Camp de Tarragona hi ha un total de 487 casos positius confirmats a les residències, i a Lleida continuen amb 580. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 85 casos confirmats a les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 16.