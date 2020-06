Centenars de persones es concentren a plaça Catalunya per reclamar «Papers per a tothom»

Centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Catalunya per reivindicar els drets dels immigrats que estan en situació irregular. La manifestació ha estat convocada pel sindicat de treballadores de la llar i la cura Sindillar i tenia per lema "Papers per a tothom". L'organització xifra l'assistència en 800 persones i la Guàrdia Urbana en 400. Els concentrats han denunciat que la crisi sanitària ha afectat greument aquest col·lectiu, que molts s'han quedat sense feina i que no podien accedir al sistema sanitari. Segons els organitzadors aquesta mobilització ha de servir per escalfar motors de cara a una gran manifestació que es farà el 20 de juny i que volen que es faci simultàniament a diferents ciutats de l'Estat.



Ara a plaça Catalunya. #RegularizacionYA. Per un treball i una vida digna. Visca la lluita dels migrants pic.twitter.com/NrFjLNV9P2 — Latifa El (@lattifahassani) June 14, 2020

Els concentrats han cridat consignes com "la llei d'estrangeria mata gent cada dia", "Volem padró sense patró", "padró sense excepció" o "nacionalitat sense examen". La manifestació ha començat a les cinc de la tarda i s'ha allargat gairebé dues hores. Tot i que no s'ha llegit cap manifest, diverses persones han agafat el micròfon reivindicar els drets dels immigrants. Entre ells, Rocío Echeverría, membre del sindicat de treballadores de la llar i la cura Sindillar, que ha denunciat que el govern "presumeix de destinar molts diners per regularitzar els homes i dones en situació irregular però quan un es llegeix els punts no inclou cap modificació de la maleïda llei d'estrangeria". "Prou de jugar amb la nostra precarietat, amb les nostres necessitats, amb la nostra gana", ha reclamat Echeverría. "Estem cansats d'aquest abús, d'aquest menyspreu de l'estat espanyol i del govern català que diuen als mitjans de comunicació que estan fent molt per la regularització dels immigrants i això és mentida", ha criticat. "Les condicions i els murs que ens posa la llei d'estrangeria segueixen sent els mateixos", ha conclòs.Tot i que en algun moment ha estat difícil mantenir la distància de seguretat, la concentració s'ha desenvolupat sense incidents. La concentració s'ha fet sota la supervisió de diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana tot i que no han hagut d'intervenir.Els organitzadors han convocat als assistents a una manifestació dissabte que ve, 20 de juny. Una concentració que volen que sigui molt més gran i que es faci simultàniament a diverses ciutats de l'Estat per tal que la veu dels immigrants no regularitzats arribi al Congrés.