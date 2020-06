El Govern exigeix a Sánchez que permeti disposar ja del superàvit municipal

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha exigit aquest dissabte a l'Executiu de Pedro Sánchez que permeti ja als ajuntaments "disposar del superàvit municipal" i ha considerat "indigne" que aquests "milers de milions d'euros" segueixin bloquejats en comptes bancaris.

En la seva intervenció en un acte telemàtic d'ERC per a recordar el primer any des de la constitució dels ajuntaments sorgits de les eleccions municipals de 2019, Aragonès s'ha preguntat "quin sentit té tenir aquests milers de milions en els bancs sense poder utilitzar-los", just en un moment en què hi ha empreses d'àmbit municipal amb "problemes de liquiditat".

"És indigne que en aquests moments s'estigui anunciant per part del Govern de l'Estat que vénen temps de restricció i, alhora, els milers de milions d'euros que hi ha acumulats en comptes bancaris d'ajuntaments no es puguin utilitzar per la regla de la despesa", ha denunciat.

Segons Aragonès, "això s'ha d'acabar", per la qual cosa ha urgit a Sánchez a "passar de les paraules als fets", permetent a la fi als ajuntaments que puguin "disposar del superàvit municipal", que "és dels veïns i veïnes, no és dels bancs i ni molt menys del Govern de l'Estat".