El sindicat Infermeres de Catalunya rebutja el premi Princesa d'Astúries atorgat als professionals sanitaris perquè l'entrega una institució "arcaica, que està lluny dels principis de llibertat i democràcia" i que té "uns drets i privilegis no merescuts". A més, l'entitat creu que hi ha altres col·lectius que mereixen reconeixement, com administratius, personal de neteja, manteniment i tot el personal que fa funcionar un sistema sanitari. "Felicitem tothom per aconseguir aquest merescut reconeixement social, però rebutgem aquest premi institucional que es dona amb la intenció de callar-nos i netejar tot el que està passant", ha conclòs.

Al seu parer, la pandèmia ha suposat una "prova d'esforç que ha evidenciat la situació límit en què es troba el sistema sanitari". També ha destacat l'esforç dels professionals per adaptar-se a la "manca de directrius sòlides i estables" per part de les autoritats i la falta de material de protecció.