Pressionen perquè Barcelona i la seva àrea avancin a la fase 3 dilluns que ve

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el Gremi de Restauració i altres sectors econòmics de la ciutat estan pressionant perquè l'àrea metropolitana pugui progressar el dilluns a fase 3, tot i que Salut, embrancada en com rescindir el contracte de 'rastrejadors' a una filial de Ferrovial, no ho proposa.

Colau ha expressat la seva confiança que la regió sanitària de Barcelona pugui avançar a fase 3 de la desescalada dilluns que ve, tot i que la Generalitat no ho plantegi encara que l'índex de contagis a la ciutat és baix.

"No està descartat que puguem avançar a fase 3 en una setmana si les dades són bones", ha dit Colau, que veu com Barcelona i la seva àrea han entrat a mig gas a la fase 2 de la desescalada, que ja permet obrir centres comercials, platges, gimnasos, botigues i bars i restaurants amb límits d'aforament, per culpa del mal temps, que fastigueja a banyistes, terrasses i comerços.

Colau preveu que dilluns obrin ja les llars d'infants municipals i ja ha començat a ordenar als funcionaris municipals que acudeixin a les dependències per recuperar l'activitat presencial.

El Gremi de Restauració de Barcelona ha demanat que la ciutat avanci ja a la fase 3 el dilluns per reactivar l'economia com més aviat millor. "Ja anem tard. Barcelona no pot trigar més a reactivar-se. L'evolució de la pandèmia ens dóna la raó", ha sostingut el director del Gremi, Roger Pallarols.

No obstant això, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, veu "millor i més prudent" mantenir les regions sanitàries de Barcelona i Lleida en fase 2 fins al 21 de juny, tot i que no descarta que es pugui avançar uns dies si els indicadors segueixen millorant, com demostren les xifres.

L'epidemiòleg ha advertit "la sensació enganyosa" que està generant que l'"onada forta" de casos greus hagi passat i ara s'estiguin detectant casos lleus de coronavirus.

"No es veu sensació de perill", però "el virus no ha tirat la tovallola", ha avisat l'epidemiòleg, que advoca per la prudència per evitar la propagació del coronavirus.

Les funeràries han reportat en les últimes 24 hores cinc nous morts per Covid a Catalunya, la xifra diària més baixa des de l'inici de la pandèmia, de manera que ja són 12.408 les víctimes mortals de la malaltia, encara que en un dia s'han confirmat encara 121 casos positius de coronavirus a tota la comunitat.

Mentrestant, el departament de Salut intenta amainar el temporal causat per la seva adjudicació a una filial de Ferrovial del seguiment dels nous casos de Covid i els seus contactes, els anomenats 'rastrejadors', el funcionament dels quals és un dels requisits per poder avançar de fase.

Segons Vergés, pressionada pel seu propi govern i el seu partit perquè reverteixi el contracte amb l'empresa a la qual va adjudicar via urgència el contracte per 17,6 milions d'euros, l'adjudicació del qual es va fer per no comprometre el sistema de salut en cas d'una possible nova onada de la pandèmia.

Vergés ha explicat a TV3 que el Sistema d'Emergències Mèdiques va contractar sense concurs públic amb Ferroser, filial de Ferrovial, que unes 200 persones fessin el rastreig dels contactes, per "reforçar el sistema de vigilància epidemiològica" des d'un centre d'atenció telefònica de l'empresa "per no carregar més l'atenció primària" i davant la urgència de disposar de 'rastrejadors'.

Davant la pressió rebuda, també de professionals sanitaris i de partits, Vergés estudia com revertir l'adjudicació sense haver de pagar una indemnització a l'adjudicatària del servei de 'rastrejadors'.

El PPC ha sol·licitat la compareixença de Vergés al Parlament perquè doni explicacions per haver "contractat a dit" Ferrovial per externalitzar el rastreig dels contagis de Covid-19, una adjudicació que avui ha seguit causant malestar entre les entitats sanitàries.

Set associacions d'infermeria i d'atenció primària han reclamat a la Generalitat que suspengui el contracte i que els 17,6 milions vagin a reforçar el servei públic de salut i potenciar l'atenció telefònica dels centres d'atenció primària, amb el personal administratiu suficient.

"Veiem amb preocupació l'estratègia que el CatSalut va iniciar fa uns anys de promoure l'accés telefònic de la població al sistema sanitari a través del 061, en lloc de fer-ho amb els centres d'atenció primària", argumenten les entitats d'infermeria i atenció primària que han subscrit un comunicat conjunt.

Vergés també intenta apaivagar els ànims dels professionals sanitaris, que han convocat per demà una nova jornada de protestes per reivindicar millores salarials i laborals, estudiant com compensar-los econòmicament pel sobreesforç que han fet durant aquests tres mesos.