La polèmica imatge de desenes de joves de festa en un municipi català

El carrer Castell de Solsona es va convertir dissabte a la nit en el punt de trobada d'una gran quantitat de persones, la majoria joves, que acudien a les terrasses dels locals d'oci del centre de la ciutat. El fet és que moltes d'elles no portaven mascareta ni complien amb el distanciament que marca la fase 2 del Pla de desconfinament, en la què es troba Solsona.



Algunes persones després de veure imatges del carrer per les xarxes socials van criticar els fets. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual va fer "una crida a la responsabilitat individual, col·lectiva i d'establiments". En l'escrit el consistori assegura que "estudiarà les accions que cal emprendre" perquè no es repeteixin situacions com la de dissabte a la nit.





L'Ajuntament de #Solsona fa una nova crida a la responsabilitat individual, col·lectiva i dels establiments. Cal respectar les mesures de seguretat del desconfinament per no haver de lamentar un rebrot de la COVID-29. pic.twitter.com/ClMRycAlXx — Ajunt. de Solsona (@Solsona_cat) June 7, 2020

Alguns veïns i veïnes de Solsona reclamen que no és un fet puntual i que es donen trobades de persones que no segueixen les normes del Pla de Desconfinament en altres punts de la ciutat com per exemple la Plaça del Consell Comarcal.