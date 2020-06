Esquerra demana al govern que rebaixi el cànon de costes de les activitats de platja com a mínim un 50%

Esquerra Republicana ha demanat al govern expanyol que rebaixi el cànon de costes de les activitats a les platges i passeigs marítims, afectats pel domini públic marítim-terrestrre, una rebaixa de com a mínim un 50% del cànon amb l'objectiu de facilitar-los l'activitat durant aquesta temporada turística i incentivar l'activitat econòmica dels municipis del litoral.

El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha manifestat que aquesta és una mesura "imprescindible" per ajudar a tots aquells establiments i activitats que s'han vist obligats a tancar per la declaració de l'estat d'alarma i que ja han vist com s'han reduït els seus ingressos a conseqüència de la crisi econòmica i social derivada de la COVID 19.

La moció d'Esquerra, que s'ha treballat amb sectors implicats, entre d'altres amb l'Associació de Xiringuitos de Catalunya, demana també "autoritzar de manera excepcional" per aquesta temporada 2020 un augment de la superfície ocupada per les instal·lacions dels establiments i activitats de platja amb la finalitat que es pugui donar compliment als requeriments de les autoritats sanitàries en matèria de distància de seguretat.

"Volem que aquesta ampliació, però, no es tingui en compte a l'hora de calcular i liquidar el cànon ja que l'objectiu ha de ser el de compensar la reducció de l'aforament permès per a complir la distància de seguretat", ha indicat Jordi Martí Deulofeu.

Amb la voluntat de garantir la viabilitat de totes aquestes activitats que actuen com a dinamitzadors de la temporada turística al litoral català, des del grup republicà d'Esquerra també es demana que es pugui posposar el pagament del cànon durant 6 mesos a partir de la finalització de l'estat d'alarma i que es peremti el seu fraccionament.

A més, els alcaldes i alcadesses d'Esquerra Republicana han començat una campanya adreçada al Servei de Costes a on s'estan enviant cartes exigint el mateix que subscriu la moció presentada al Senat.

"Presentem aquesta moció, que és plenament assumible pel govern espanyol, perquè entenem que ara, més que mai, toca estar al costat del sector turístic i de les persones que viuen de fer temporada a la costa catalana ja que és un dels principals motors econòmics i d'ell en depenen milers de llocs de treball", ha conclòs el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu.