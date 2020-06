La crisi de la Covid podria emportar-se per davant la meitat de discoteques

La patronal espanyola de l'oci nocturn, Spain Nightlife, alerta que un 50% de les 30.000 sales de festa, discoteques i bars musicals del país podrien tancar abans d'acabar l'any si el sector, que dóna feina a unes 300.000 persones, no pot reiniciar la seva activitat en breu i segueix sense rebre ajudes.

"El sector està totalment abandonat, no rep ajudes de cap tipus. Estem en una travessia de desert i calen ajudes urgents i reals, si no la meitat dels locals no arribarà a finals d'any", assegura, en una entrevista amb Efe, el secretari general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas.

Més de la meitat d'Espanya passarà el dilluns a fase 3, però la reobertura de discoteques i bars de copes segueix en l'aire: que tornin a pujar la persiana dependrà de cada comunitat, que decidirà quan i com es du a terme la desescalada en el sector de l'oci nocturn.

Per això, explica Boadas, les patronals ja s'han posat en contacte amb els respectius governs autonòmics per abordar les condicions de reobertura de les discoteques, un retorn a l'activitat que haurà de ser "gradual, asimètric i segur" i pactat amb tots els agents implicats.

L'empresari és partidari de dur a terme les negociacions que calguin i "no córrer massa", ja que un rebrot suposaria "tornar a la casella de sortida": "No ens podem permetre cap ensopegada -assenyala-, ja que posaríem en risc tota la temporada".

La proposta de Spain Nightlife passa per obrir entre el 15 i el 21 de juny les primeres activitats a les zones més avançades de la desescalada amb un 50% d'aforament, que la setmana del 21 al 28 de juny es permetés obrir en aquelles zones en què no hi hagi hagut cap incidència amb el 75% de l'aforament i, finalment, "si tot va bé", la primera setmana de juliol fer-ho amb un 100%.

A Catalunya, on hi ha més de 3.700 locals d'oci nocturn, la patronal FECASARM, que presideix David López, ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per tractar la desescalada del sector i ha proposat crear una taula de treball en què hi participin ajuntaments, els departaments d'Interior i Salut, els cossos policials i les empreses de seguretat i de control d'accessos, entre d'altres.

Boadas garanteix que la reobertura de discoteques i bars musicals es farà amb totes les garanties de seguretat i protecció i recorda que el sector ha implementat un distintiu sanitari internacional que preveu mesures com la nebulització química del local i la col·locació de cartells informatius sobre la necessitat de guardar la distància personal i rentar-se les mans freqüentment.

Les discoteques recomanaran també l'ús de mascaretes, el pagament amb targeta, l'ús dels reservats amb taules i cadires i la utilització de les noves tecnologies per fer comandes a distància, per exemple a través de codis QR, per evitar el contacte client- treballador.

En els guarda-robes, la roba dels clients es protegirà amb fundes per evitar que estigui en contacte amb altres peces i el personal del local vetllarà perquè es compleixin les normes a l'interior.

En el cas de les pistes de ball, Joaquim Boadas es mostra contrari a la possibilitat de col·locar senyals visuals a terra per orientar el públic sobre quina ha de ser la seva zona de ball i reservar la distància interpersonal, tal com ha proposat la Federació d'empresaris d'Oci Nocturn (España de Noche).

"La senyalització a terra és una cosa inviable i incontrolable. Una discoteca no és una guarderia ni un joc de parxís en què cada persona ha d'estar en la seva casella", afirma el secretari general d'Spain Nightlife, que apel·la a la responsabilitat de la clientela a l'hora de mantenir la necessària distància de seguretat.

Tant Joaquim Boadas com el president de l'Associació de Discoteques de València, Óscar Iglesias, adverteixen que si es retarda de manera important l'obertura dels locals d'oci nocturn es corre el risc que s'incrementin exponencialment el botellón i les festes il·legals, la qual cosa no només comportarà problemes de sorolls i brutícia als veïns, sinó que també augmentarà el risc de contagi.

"Necessitem, doncs, començar a conèixer dates d'obertura concretes i que s'aprovin ajudes com més aviat millor", recalca Iglesias.