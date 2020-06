Més de 200 vaixells d'arrossegament recuperen gairebé 58.000 quilos d'escombraries dels fons marins el 2019

Un total de 214 vaixells d'arrossegament van recuperar 57.963 quilos d'escombraries dels fons marins durant l'any 2019 dins del projecte 'Marviva' que es va posar en marxa l'octubre del 2015 per part de l'Agència de Residus de Catalunya, la Confraria de Pescadors del Port de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona. Del total de quilos, 30.695 corresponen a plàstics. El projecte es va ampliar el 2017 a tretze ports catalans més i a altres empreses, entitats i administracions, i es va orientar a recuperar els residus del fons del mar per transformar-los en un material útil per al sector tèxtil, un fil de primera qualitat.

Un dels participants en el projecte és la Fundació Ecoalf, que des del 2015 ha elaborat peces tèxtils amb el fil elaborat amb els residus.

S'estima que vuit milions de tones de plàstics arriben anualment al mar, el 75% dels quals acaba al fons, provocant greus conseqüències en els ecosistemes marins. El 80% de la contaminació Mariona prové de l'entorn terrestre, en la seva gran majoria de residus abandonats per les persones.