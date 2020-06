Acte dels treballadors de Nissan en favor de la caixa de resistència

Treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya s'han aplegat aquest dissabte en una multitudinària concentració a les portes de la fàbrica de Montcada i Reixac, en el que s'ha batejat ja com el campament de 'La Resistance', per demostrar la unió i la força d'uns treballadors que estan disposats a lluitar fins el final per revertir la marxa de la multinacional de Catalunya. L'acte també ha servit per fer un reconeixement a la gent que ha contribuït a la caixa de resistència i fer una crida "urgent" als que encara no ho han fet. Els treballadors, acompanyats de familiars i amics, han fet cua sota un sol de justícia per fer-se una foto amb el grafit del 'Daruma', símbol de les mobilitzacions, amb les que posteriorment es farà un vídeo.

Els treballadors, acompanyats en molts casos de les seves famílies al complert, han destacat que el d'avui és un dia important per mostrar "múscul" i deixar clar que la plantilla de Nissan a Catalunya està disposada a "aguantar el que calgui" per defensar els seus llocs de feina.

Els treballadors també han rebut el suport de representants polítics com el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, i de nombrosos ciutadans anònims.