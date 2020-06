Les funeràries reporten 8 nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 239 nous positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per covid-19, dues menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.341. A banda, s'han detectat 239 nous casos positius testats (11 més) i ja en són 67.700. D'entre les víctimes, 6.749 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (set més), 4.059 ho han fet en una residència (sis més) i 784 al domicili (els mateixos que en l'últim balanç), mentre que baixen a 749 les no classificades per falta d'informació (cinc menys). Fins ara hi ha hagut 4.076 persones ingressades greus i actualment en són 127, onze menys que fa 24 hores.

De moment, les funeràries han registrat una mort corresponent a dijous 4 de juny, tot i que és una dada que pot variar en els pròxims dies quan reportin més informació. El 3 de juny n'hi va haver 15 i el dia 2, 7. Pel que fa a la retrospectiva de positius, el dia 4 se'n van declarar 20, el dia 3, 147 i el dia 2, 185

En les residències de gent gran, hi ha 14.025 casos confirmats, fet que representen 11 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de dimecres. A més, 1.655 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Són 211 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat en 111 persones en un dia, fins a les 38.501.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.192 persones, entre positius i sospitosos, 2.315 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.309 en residències, 279 en domicilis i 289 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.857 morts, 1.557 en hospitals i sociosanitaris i 1.040 en residències, a banda de 121 no classificats i 139 en domicilis.

Baixa la xifra total de morts a la metropolitana sud

La xifra total de morts a la regió metropolitana sud ha baixat respecte el balanç anterior del Departament de Salut. Si aquest dijous la conselleria informava de 2.318 morts en aquesta regió, aquest divendres en reporta 2.290, 28 menys. D'aquests, 1.403 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 770 en residències, 95 en domicilis, i 22 en no classificats (que és la xifra que baixa).

A la Catalunya Central es registren 1.546 persones mortes (715 en hospitals i sociosanitaris, 506 en residències, 208 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona hi ha 783 els morts (345 en hospitals, 239 en residències, 125 en domicilis i 74 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, els morts es mantenen en 384, dels quals 243 en hospitals i centres sociosanitaris, 119 en residències, 11 en domicilis i 11 més no classificats, mentre que a Lleida hi ha amb 206 morts en total, 128 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 44 defuncions, 24 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.353 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.781, i a la metropolitana sud, 12.548. A la Catalunya Central són 6.160 els confirmats. A Girona hi ha 6.816 positius. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.095 persones amb coronavirus confirmades, mentre que a Lleida n'hi ha 2.638. A l'Alt Pirineu i Aran tenen 415 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre, continuen amb 325.

D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.504 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.381, mentre que a l'àrea metropolitana sud en tenen 2.702. A la Catalunya Central són 1.659 els residents confirmats i a Girona es mantenen en 1.614. A les residències del Camp de Tarragona continuen amb un total de 471 casos positius confirmats a les residències, i a Lleida, 538. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, continuen amb 81 casos confirmats, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen amb 16.