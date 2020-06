Troben el cos d'un home de 68 anys que es va precipitar al fons d'un barranc

A. C. M., veí de la Llacuna (Anoia) de 68 anys, és la víctima de l'accident de trànsit que hi va haver dissabte al Montmell (Baix Penedès), quan el cotxe que conduïa es va precipitar per un barranc quan conduïa per un camí rural, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Un veí de la urbanització Pinedes Altes ha localitzat el vehicle accidentat aquest dijous, cinc dies després del succés, i ha donat l'avís als serveis d'emergències poc abans de les tres de la tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers per rescatar el cadàver de la víctima, a més de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 44 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.