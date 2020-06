CDC presenta el concurs de creditors i ara un administrador concursal prendrà el control del partit

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha presentat el concurs de creditors, tal com ha avançat l''Ara' i han confirmat a l'ACN fonts del partit. Un administrador concursal prendrà ara el control de la formació, que de 4'3 MEUR i té el patrimoni compromès, a més de les seus embargades pel 'cas Palau'. CDC (fundada el 1974 per Jordi Pujol) ha presentat el concurs de creditors aquest dijous al jutjat mercantil número 9 de Barcelona, que ja ha reprès els tràmits judicials. Fonts de CDC expliquen que l'havia de presentar el 30 de març, però que la pandèmia del coronavirus va impedir executar l'operació, que s'ha dut a terme avui, el primer dia que es podia.

CDC va entrar en l'escenari del preconcurs a finals del 2019, amb dos mesos -i un mes més de pròrroga- per buscar una entesa amb els creditors. Però l'estat d'alarma ha aturat l'activitat judicial fins avui. Així, l'administrador concursal es farà càrrec a partir d'ara dels comptes de CDC per a iniciar-ne la liquidació. D'aquesta manera, Convergència perdrà ara el seu propi control jurídic.

CDC reparteix el seu deute amb CaixaBank (2'1 MEUR), el Banc Sabadell (1,5), i el Santander (entre 600.000 i 800.000 euros) per crèdits electorals. El nou administrador haurà de valorar si dona llum verda a aquestes xifres i comprovar-ne els passius i actius. L'embargament de la sentència del 'cas Palau' és de 6'6 MEUR, de manera que el valor que donin els jutges a les seus del partit servirà per concretar l'execució de CDC -que el xifrava en 3'6 MEUR.

Si la justícia considera que no hi ha prou diners pel decomís dels 6'6 MEUR, les parts personades en el 'cas Palau' podrien reclamar que PDeCAT o JxCat n'assumissin el cost, com a formacions "successores" de Convergència.

CDC va extingir-se com a partit polític el 2016, després de gairebé 30 anys de governar la Generalitat, per a donar pas al Partit Demòcrata (PDeCAT).