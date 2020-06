Girona, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf passen a fase 2 i l'àrea metropolitana s'unifica en una sola regió

Les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i l'Alt Penedès i el Garraf passen aquest dilluns a la fase 2 del pla de desescalada. Aquests territoris s'uneixen així a les tres regions que ja van fer el salt la setmana passada: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran. No passarà, però, Lleida, que tot i que el pas a la 1 sí que l'havia fet amb aquestes àrees ara es mantindrà a fase 1 després que s'hi detectés un augment dels casos positius en coronavirus. També es quedaran a la fase 1 l'àrea metropolitana nord i sud i Barcelona ciutat, encara que amb canvis: a partir d'aquest dilluns s'unifiquen en una sola regió i, per tant, es permetrà la mobilitat entre tots els municipis que la componen.

El Ministeri de Sanitat va avalar la proposta de la Generalitat d'unificar les tres regions sanitàries –Metropolitana Sud, Metropolitana Nord, i Barcelona- i a partir d'aquest dilluns es permetrà la mobilitat entre els municipis que la conformen. Això, però, no inclourà l'Alt Penedès i el Garraf, que tot i pertànyer a la regió metropolitana sud no es troben a la mateixa fase. Així, aquestes dues comarques es tractaran com un subsector independent durant tota la desescalada, ja que van unes setmanes per davant de la resta de regió.

El cas de Lleida

Lleida, que fins ara havia evolucionat al mateix ritme que Catalunya Central i Girona, es queda finalment a la fase 1. En la proposta feta al Ministeri el dilluns passat per part del Govern, Salut va decidir no incloure aquesta regió en el salt a la fase 2 ja que s'hi va detectar una augment dels casos positius. Tal i com va informar la conselleria, el repunt de positius correspon a casos lleus i asimptomàtics, sobretot en empreses agroalimentàries i en residències. A més, també s'explica l'augment pel contagi en una festa d'aniversari amb 20 persones.

En un inici es va obrir la porta a demanar el pas a fase 2 al llarg de la setmana en funció de l'evolució però finalment es va descartar.

A banda de Lleida i l'àrea metropolitana de Barcelona, seguirà en fase 1 Madrid i gran part de Castella i Lleó. En aquesta fase es permet l'obertura de terrasses, les trobades de fins a deu persones i l'obertura de locals amb actes culturals si no es supera el terç d'aforament, a banda de les 30 persones en espais tancats i les 200 a l'aire lliure.

A més, arran d'una nova publicació del BOE aquest dissabte es modifica les restriccions de cara a l'ús de piscines i ja es permetrà la seva obertura exclusivament per a la pràctica esportiva. No es podrà superar el 30% de la capacitat, hi haurà d'haver 2 metres de distància entre nedadors i s'hauran de fer torns.

Fase 2: escoles, platges i piscines

Amb l'entrada a la fase 2 la Catalunya Central, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf podran gaudir d'un relaxament en les restriccions, com poden ser l'eliminació de les franges horàries –amb excepció de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores, que continuen reservades per a gent gran-, o la possibilitat de fer reunions de fins a 15 persones. També es permet obrir restaurants al 40% de l'aforament, casaments amb 100 persones com a màxim a l'aire lliure i 50 en espais tancats i visites a monuments i sales d'exposicions.

A més, es deixa banyar-se en piscines i platges. En el cas de les piscines es permet, ara sí, el seu ús recreatiu, també amb un 30% de l'aforament com a màxim. Pel que fa a les platges, el Govern ha recomanat als ajuntaments que limitin el temps d'estada a les platges més concorregudes, així com dividir la platja per sectors per poder controlar millor l'aforament. Alguna de les propostes que també plantegen és posar senyals a terra per poder distribuir l'espai.

Una de les grans novetats d'aquest dilluns és que les escoles que es trobin en territoris en fase 2 podran obrir les seves portes. Encara que el retorn és voluntari, es preveu més activitat als cursos que acaben cicle, com són 6è de primària, 4t d'ESO o 2n de Batxillerat. Les ràtios que ha establert el Departament són de 8 o 10 alumnes a educació infantil, de 13 a primària i de 15 a secundària. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha assegurat que el 40% de les escoles públiques i el 20% de les concertades reprendran la seva activitat entre aquest dilluns i dimarts.

Des d'aquest dilluns prop del 70% de la població espanyola es trobarà en fase 2.

Fase 3: la gestió de la desescalada passa a les comunitats a partir del 8 de juny

Aquest dilluns, a més, Formentera, El Hierro, La Gomera i La Graciosa passaran a la fase 3. Aquesta etapa permet reunions de fins a 20 persones –sempre garantint la distància de seguretat- i l'obertura de les barres de bars o l'ampliació de l'aforament de les terrasses fins al 75%.

A més, podran obrir tots els comerços independentment de quina sigui la seva superfície –a les altres fases es permet l'obertura de només 400 metres quadrats de l'establiment- al 50% de la seva capacitat i s'obriran centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament del 50%. També es poden fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides a joves i infants.

D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que a partir del 8 de juny es deixarà que totes les comunitats autònomes en fase 3 gestionin el pla de desescalada. Així, els presidents autonòmics seran qui tindrà la capacitat de decisió sobre les mesures a prendre en relació al desconfinament –a excepció de les restriccions en mobilitat-.