Torra rebutja la pròrroga de l'estat d'alarma perquè "anul·la i centralitza" competències

El president de la Generalitat, Quim Torra, rebutja la pròrroga de l'estat d'alarma que pretén l'executiu espanyol i així li traslladarà aquest diumenge a la reunió telemàtica de presidents amb Pedro Sánchez per fer seguiment de la pandèmia. En una piulada a Twitter, Torra assegura que el seu 'no' és "per respecte" a les competències de totes les conselleries del Govern, i en especial de la de Salut, ja que la pròrroga les "anul·la i centralitza". En aquest sentit, el president rebutja també l'acord entre ERC i el govern espanyol, justament per tirar endavant aquesta pròrroga. Els republicans demanen a canvi el retorn de competències als territoris, però des de JxCat ho veuen "insuficient" perquè significa "mantenir la subordinació".