La Genaralitat reitera que s'obriran les escoles i instituts al juny: "No és optatiu"

El director de Centres Públics de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat aquest divendres que totes les escoles i instituts públics i concertats obriran al juny, quan el territori en el qual estigui entri en fase 2: "No és optatiu per part dels equips directius i el professorat".

En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, ha afirmat que els centres obriran al juny per situar l'alumne --l'assistència del qual és voluntària-- al centre, ha dit que no es tracta de fer "un entrenament" de cara a setembre però si que servirà d'aprenentatge i ha subratllat que acompanyaran als centres en els dubtes que puguin tenir.

Ha afirmat que a partir dilluns s'obriran els centres de les regions sanitàries de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya central, Girona i Alt Pirineu i Aran, a més del Garraf i l'Alt Penedès (Barcelona), que representen un 40% de les escoles públiques i un 25% de les concertades, però ha recordat que el dilluns és festiu en diferents ciutats catalanes.

Preguntat per la voluntat de l'escola Camins de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) de no obrir quan entri en fase 2, Gonzàlez-Cambray ha dit que no entra en aquesta fase aquest dilluns i ho faria com molt ràpid el dilluns 8, per la qual cosa veu temps per parlar i resoldre dubtes, però que el centre s'ha d'obrir "per a les famílies que ho precisin".

En declaracions a preguntes de lectors de '20 minutos', ha afirmat la informació que els reporten els centres és que les famílies "majoritàriament" no portaran als alumnes al juny en els cursos de Primària, la qual cosa ha dit que no ho veu com a bona o mala notícia, ja que és una decisió de cada família.