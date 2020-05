Educació obre els col·legis en fase 2 amb rebuig de directors i sindicats

Les escoles i instituts catalans públics i concertats situats a zones en fase 2 de la desescalada obriran aquest dilluns les portes per acollir alumnes voluntaris, una decisió que ha despertat reticències entre directors de centres i el rebuig unànime dels sindicats, que demanen obrir al setembre.

Des de demà, que és festiu a diverses ciutats catalanes, estaran oberts els centres educatius de les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu-Aran, Girona, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf, que representen el 40% dels col·legis públics i el 25% dels concertats. Fins que arribin a la fase de desescalada requerida, el que previsiblement passarà el proper 8 de juny, queden exclosos d'obertura dels centres educatius situats a les regions sanitàries de Lleida i Barcelona i el seu àmbit metropolità.

Per a l'obertura, Educació ha preparat un pla de desescalada amb mesures per preservar la salut i la seguretat d'alumnes i professors davant el coronavirus, que la direcció de cada centre s'ha hagut d'adaptar. El pla de desconfinament educatiu ha provocat l'oposició unànime dels sindicats, perquè les mesures "no s'han pactat", "no dona garanties sanitàries" i "fan recaure la responsabilitat en les direccions dels centres", per la qual cosa han demanat traslladar l'obertura a setembre i la majoria ha arribat a exigir la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló.

Per la seva banda, les juntes de directors d'escoles d'infantil i primària de l'Hospitalet de Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Vilanova-Garraf, Reus i Alt Empordà han traslladat a Educació que no podran obrir per als menors de 6 anys per falta de garanties sanitàries i emocionals, i han criticat la precipitació en l'obertura. Tot i el rebuig demostrat, públicament només s'ha negat a obrir l'escola 'Camins' de les Franqueses de Vallès (Vallès Oriental), el claustre, amb el suport de les famílies i l'ajuntament, va emetre el passat dijous un comunicat en el qual argumentava falta de seguretat per no obrir el 8 juny, quan previsiblement estigui en fase 2.

Sobre la negativa dels centres a obrir, el conseller ha dit en la presentació de el pla de desescalada que no és optatiu, perquè els públics "depenen de la conselleria", per la qual cosa s'entén que han d'acatar l'ordre d'obertura, i sobre els concertats ha afegit que "les titularitats són les responsables". Els col·legis i instituts s'obriran per oferir atenció educativa i emocional presencial a l'alumnat voluntari que acaba etapa, en grups de 13 alumnes per sisè de primària, i de 15 per a quart d'ESO, segon de batxillerat i últims cursos de Formació Professional.

Per a la resta d'alumnes que vulgui assistir, hi haurà atencions personalitzades amb els tutors que ho considerin necessari. Educació ha previst un servei d'acollida per als alumnes de 3 a 6 anys de 09.00 a 13.00 hores les famílies dels quals no puguin flexibilitzar la feina presencial i les ràtios són de 8 alumnes com a màxim per a P3 i de 10 per a P4 i P5. Fins al proper 19 de juny, dia en què acaba el curs escolar, no hi haurà classes lectives, no s'avançarà matèria, ni hi haurà servei de menjador, excepte en les escoles de primera etapa d'infantil, que podran prestar el servei si es garanteix el compliment de les mesures sanitàries.

Només es reactivarà el transport escolar, que pot modificar l'horari, en aquelles rutes que siguin estrictament necessàries. Els grups d'alumnes seran compactes, preferiblement amb el mateix docent i ocuparan sempre el mateix espai, per tal de facilitar la traçabilitat i l'aïllament en cas de contagi.

L'alumnat utilitzarà material individual, no es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles, les joguines i material comú d'infantil i primària es desinfectaran abans de l'ús, que serà individual diari i per períodes acotats. Les escoles de primera etapa d'educació infantil també s'obriran a partir de demà dilluns per agafar a nens d'1 a 3 anys amb un màxim de 5 per espai.

Sobre les mascaretes, només estan indicades per als professors, i els alumnes a partir de 5 anys hauran de posar-se-la si no es pot garantir la distància de seguretat de dos metres.Les famílies els fills de les quals assisteixin als centres educatius hauran de donar garanties de salut dels nens i tenir el carnet de vacunació al dia.

Una de les constants serà la higiene de mans, que es farà amb una freqüència mínima de dues hores i preferentment a l'inici i després de cada activitat, de manera que el centre haurà de comptar amb dispositius de gel hidroalcohòlic.