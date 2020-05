Els centres escolars reobren enmig de recels en els territoris que estan en fase 2

Els centres escolars catalans reobren enmig de recels aquest dilluns en els territoris en fase 2, és a dir, a les comarques gironines, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf. Això sí, ho faran en els municipis on aquest 1 de juny no sigui festiu. Les ràtios seran d'entre 8 i 15 alumnes, i es preveu més activitat en els cursos que acaben cicle o per preparar proves. A les llars d'infants es permeten cinc nens. Els sindicats han carregat en tromba contra el pla de reobertura del Departament d'Educació. Una escola de les Franqueses del Vallès ha decidit no obrir al juny, i centres escolars i escoles bressol de l'Alt Empordà o el Garraf, entre d'altres, també han criticat la reobertura.

El pla d'Educació estableix una ràtio de 8 o 10 alumnes a infantil, de 13 a primària i de 15 a secundària. El retorn sempre es voluntari. El departament marca directrius sobre distàncies, sobre higiene i neteja, i descarta activitats esportives i el servei de menjador (excepte en llars d'infants). Es preveu reprendre les classes de final d'etapa, sisè i quart d'ESO, així com la preparació de la selectivitat, però també es contemplen tutories individuals o en grup en qualsevol nivell. A infantil hi ha un servei d'acollida al matí.

Les entrades i sortides i les hores de pati seran esglaonades. Cada centre ha hagut d'elaborar el seu propi pla. Es prioritzarà l'assistència de menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin els dos fora de casa. El curs lectiu, però, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Les instruccions recullen també quin professorat pot fer atenció presencial, descartant els majors de 60 anys o amb malalties cròniques. Els treballadors portaran mascareta, mentre que els nens l'hauran de portar si no es poden mantenir les distàncies (excepte els menors de cinc anys). El material haurà de ser individual, no es distribuirà paper excepte en casos imprescindibles. A infantil i primària també s'intentarà que les joguines siguin d'ús individual. S'evitarà la manipulació d'eines i material comú, com el dels laboratoris, aules de música i informàtica.



Crítiques de sindicats i centres

Els sindicats USTEC·STEs, Intersindical CSC, ASPEPC·SPS, UGT i CGT han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i han fet una crida a les direccions i al conjunt de la comunitat educativa a no obrir els centres sense tenir garantides les condicions de seguretat. Al seu parer, és "totalment irresponsable" la tornada als centres en aquestes condicions, com també ho és, diuen, no haver negociat el pla de reobertura. Per això demanen que Bargalló marxi, "perquè ha demostrat que ni escolta els treballadors, ni els seus representants, ni els seus propis serveis de prevenció".

Diversos centres s'han mostrat crítics també amb aquest pla. A més d'una escola de les Franqueses que ha dit que no obrirà, també han mostrat la seva preocupació l'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà, 63 de 65. Consideren que el pla que ha enviat el Govern per a la reobertura de les escoles a partir de la setmana vinent "no concreta suficientment" com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden "garantir totes les mesures de seguretat". A més, els equips directius també han detallat que els inspectors dels serveis territorials han donat "informacions contradictòries" als centres sobre la reobertura. Els directors acusen Educació d'aprofitar-se i demanar-los "unes directrius inassolibles per a la majoria de centres".

Els equips directius de les escoles bressol municipals de la comarca del Garraf també lamenten la decisió d'obrir els centres. Al seu parer, la decisió es fonamenta en una "irreal conciliació" que deixarà "desateses" moltes famílies per la ràtio fixada de cinc alumnes per aula. També critiquen que la reobertura s'hagi de fer en condicions de distanciament: "Volem que els infants de les llars siguin feliços, autònoms, lliures i capaços, i aquest retorn no ho permet".

Els representants de la Junta Territorial de direccions de Primària del Maresme i el Vallès Oriental han enviat una carta als serveis territorials per informar-los que només reobriran en fase 2 per als alumnes de sisè. en la missiva, critiquen que se'ls demani "fer de guarderia" de nens de 3 a 6 anys i asseguren que no poden garantir ni la seva seguretat ni la de personal. Pel que fa als alumnes de primer a cinquè, expliquen que mantindran l'atenció telemàtica. D'altra banda, les direccions de les escoles públiques del Garraf han criticat el pla de reobertura d'Educació perquè va cap a una escola "fantasmagòrica i basada en la por al contagi". "Reobrirem, però l'escola sense moviment i contacte, és menys escola", asseguren.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus ha decidit mantenir el tancament provisional de les escoles bressol municipals per a totes les franges d'edat i preparar la reobertura de cara el curs vinent per tal de garantir la seguretat i la salut dels infants i les seves famílies. Segons el consistori, la decisió ve "avalada" per una consulta que s'ha fet a les famílies susceptibles de poder accedir al servei, segons la qual només un 5,6% s'acollirien al servei durant el mes de juny.

El Departament d'Educació ha assegurat que la inspecció educativa garantirà que totes les famílies que vulguin portar els seus fills a qualsevol escola en els supòsits previstos en el pla de reobertura de centres "ho puguin fer".