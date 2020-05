En marxa un nou servei per alertar d'episodis meteorològics violents a molt curt termini

El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han desenvolupat un nou sistema d'avís de temps violent, basat en dades de descàrregues elèctriques. A partir d'aquest dimarts es difondran a molt curt termini avisos per fenòmens meteorològics locals que comportin severitat, com és el cas de pedra de diàmetre de més de 2 cm, esclafits, ratxes de vent de més de 25 m/s associades a tempestes, tornados o mànegues. Són avisos a molt curt termini, de 30 minuts a 2 hores vista d'horitzó de predicció des de l'hora d'emissió.

Aquest nou sistema, desenvolupat a partir de les dades de les descàrregues elèctriques enregistrades amb la xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE), està basat en un estudi adaptat al territori, anomenat Lightning Jump (LJ).

Amb aquesta tècnica, quan es detecta un fort increment en el nombre de llamps en una tempesta, és a dir, un LJ, en la major part dels casos es produeix un fenomen de temps violent. Quan s'enregistri una alerta de LJ, l'SMC emetrà un avís indicant quines comarques tenen un cert grau de probabilitat de patir temps violent i es definiran dues probabilitats: alta (probabilitat d'ocurrència de més del 70%) i mitjana (probabilitat d'ocurrència d'entre el 30 i el 70%).

Tot i que les zones avisades habitualment seran agrupacions de comarques, el temps violent sovint afectarà només un o alguns municipis amb avís, ja que es tracta de fenòmens meteorològics molt locals.

Aquests avisos, com tots els altres, s'enviaran a Protecció Civil, que serà l'organisme encarregat d'informar els municipis, consells comarcals i grups operatius de seguretat i emergències (telèfon 112, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Sistema d'Emergències Mèdiques, Cos d'Agents Rurals), a més del telèfon d'informació 012.

Aquests avisos han d'ajudar el sistema de protecció civil i emergències de Catalunya a coordinar una millor resposta immediata a aquestes situacions severes, per alertar, per exemple, les zones que poden ser afectades, especialment si hi ha activitats a l'aire lliure (festes majors o fires). Aquests avisos també es difondran a través de les xarxes socials i es publicaran al web www.meteo.cat.