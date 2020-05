La Guàrdia Civil denuncia dotze pilots per fer volar drons de forma il·legal a Barcelona

La Guàrdia Civil ha denunciat a dotze pilots per 35 vols il·legals amb drons a Barcelona durant l'estat d'alarma. Entre els identificats hi ha un home de nacionalitat francesa que ha fet 52 vols no autoritzats, alguns d'ells fets abans de l'estat d'alarma. Segons un comunicat d'aquest cos difós aquest dissabte, les denuncies han estat tramitades per l'equip 'Pegaso', que té la seva base a l'aeroport Josep Tarradellas-El Prat i que va ser creat el desembre del 2019. Els pilots van ser denunciats per infringir tant la normativa de seguretat aèria com, en alguns vols, la llei de seguretat ciutadana perquè van fer els vols en franges horàries i espais exteriors en els quals estava restringida la mobilitat.

Entre els pilots denunciats hi ha un home de nacionalitat francesa, que és un operador professional de drons, que va fer 52 vols sense tenir autorització del gestor de navegació aèria espanyol Enaire. A aquest individu se l'acusa d'incomplir la prohibició de sobrevolar aglomeracions de persones -abans que es decretés l'estat d'alarma- i edificis i de no tenir les plaques identificatives tant de la nau com de l'estació de pilotatge. A més, també hauria incomplert l'obligació de coordinar-se amb la torre de control de l'aeroport de Barcelona i amb diversos heliports de la ciutat.

Les infraccions detectades per l'equip 'Pegaso' de la Guàrdia Civil s'han posat en coneixement de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat.

L'equip 'Pegaso' és l'encarregat de controlar, detectar i, si és necessari, inhibir els vols dels RPAS (les aeronaus controlades per control remot), conegudes popularment com a drons.