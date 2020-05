El Govern demana que Girona, la Catalunya Central, el Penedès i el Garraf passin a fase 2 dilluns vinent

El Departament de Salut demanarà al Ministeri de Sanitat que les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin a la fase 2 del desconfinament a partir del dilluns vinent, 1 de juny. Aquesta mesura també inclou les àrees de gestió assistencial del Garraf i de l'Alt Penedès. La proposta ha estat aprovada aquest dilluns a la tarda al Procicat i ja ha estat enviada al govern espanyol. En canvi, l'executiu català ha considerat que l'àrea sanitària de Lleida no compleix encara les condicions necessàries per rebaixar les mesures de confinament, per la qual cosa preveu que continuï almenys una setmana més en la fase 1.

Des del Govern s'indica que l'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de "múltiples factors". D'una banda, cal constatar que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic –bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-, i de l'altra, es té en compte l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR.

En les regions que avancen a la segona fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al respecte de la franja destinada als majors de 70 anys. Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d'aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives.

En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a vetlles i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats.

De la seva banda, als territoris en fase 1 es permeten reunions de fins a 10 persones i s'obre el petit comerç, les terrasses amb la meitat de l'aforament del que és habitual, i els allotjaments turístics sense ús de zones comunes i amb restriccions. Es poden celebrar espectacles culturals amb fins a 30 persones assegudes en espais tancats, i fins a 200, també assegudes, a l'aire lliure, i els museus es poden visitar amb un terç de l'aforament.

Es permeten viatges a segones residències, sempre i quan es trobin dins la mateixa regió sanitària. Per últim, en municipis de fins a 10.000 habitants i amb una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat s'apliquen algunes mesures extraordinàries d'alleujament, com ara la supressió de les franges horàries per passejar, fer esport i sortir amb infants.