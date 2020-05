El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut

Més del 80% de les farmàcies catalanes han atès persones amb símptomes de la malaltia covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut. Ho recull un estudi de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC). La petició de les autoritats sanitàries és que les persones amb símptomes n'informin a través del 061 o de l'app 'Stop Covid19' i que s'aïllin a casa si no han de ser traslladades a l'hospital. Per al president de la FEFAC, Antoni Torres, aquesta dada mostra que les farmàcies han complert el seu "paper" de resoldre "dubtes" i "pors" i destaca que les consultes telefòniques han augmentat molt. El 23% de les farmàcies no ha pogut dispensar amb regularitat productes com gel hidroalcohòlic, mascaretes o guants.