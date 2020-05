Les funeràries reporten 13 nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 242 positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 13 noves morts per covid-19 en les darreres 24 hores, 22 menys que en l'últim balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici en 11.848. A banda, s'han detectat 242 nous casos positius testats (218 més) i ja en són 65.060. La xifra de casos possibles és de 226.759, que són 4.160 més. Entre positius i sospitosos són 291.819, 4.402 més. D'entre les víctimes, 6.619 persones han mort a l'hospital o en un centre sociosanitari (6 més), 3.928 han mort en una residència (2 més) i 774 al domicili (les mateixes). Fins ara hi ha hagut 4.016 persones ingressades greus, una més que en l'últim balanç, i actualment en són 205, 5 menys.

De moment només hi ha una persona classificada en l'apartat de morts del dia 24 de maig, però aquesta dada pot variar en els propers dies quan les funeràries reportin nova informació. En el cas dels positius, es registren 29 nous casos confirmats el 24 de maig, però passa el mateix que amb la dada anterior.

En les residències de gent gran, hi ha 13.769 casos confirmats, és a dir, 55 casos més que en el balanç de diumenge, mentre que la xifra de sospitosos s'eleva en 96 persones, fins als 36.513. Això fa que entre els confirmats i els sospitosos sumin 50.282 casos, 131 més que diumenge. Pel que fa els professionals de residències que són casos sospitosos o confirmats sumen 2.700 casos, 11 més que en el darrer balanç facilitat per Salut.

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat en 35 persones en un dia, fins a les 37.180.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.886 persones, entre positius i sospitosos, 2.275 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.292 en residències, 276 en domicilis i 43 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.755 morts, 1.526 en hospitals i sociosanitaris i 954 en residències, a banda de 135 no classificats i 140 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.294 defuncions, amb 1.384 en hospitals i sociosanitaris, 766 en residències, 94 en domicilis i 50 no classificats. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.500 morts (697 en hospitals i sociosanitaris, 502 en residències, 187 no classificats i 114 en domicilis) i a Girona han estat 754 els morts (330 en hospitals, 227 en residències, 121 en domicilis i 76 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, són 377 morts, 240 dels quals en hospitals i centres sociosanitaris, 114 en residències i 11 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 201 morts en total, 124 en hospitals i sociosanitaris, 57 en residències i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 13 en hospitals i sociosanitaris i set en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 23 en hospitals i sociosanitaris, 7 en residències, 9 en domicilis i 3 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.072 de confirmats i 49.758 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.202 de positius i 57.093 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.716 positius i 39.626 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.909 els confirmats i 20.403 els sospitosos. A Girona hi ha 6.556 confirmats i 28.305 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.068 persones amb coronavirus confirmades i 13.409 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.330 casos confirmats i 8.877 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 383 casos confirmats i 2.349 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 324 casos confirmats i 3.964 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.394 casos confirmats en residències i 8.554 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.327 positius confirmats en residències i 9.670 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.684 casos confirmats i 6.276 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.619 els residents confirmats i 3.852 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.621 casos confirmats i 4.187 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 461 casos positius confirmats i 1.847 de sospitosos, i a Lleida són 510 els confirmats i 936 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 78 casos confirmats i 390 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 769 sospitosos.