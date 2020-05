El Govern augmenta el servei de trens fins a recuperar el 100%

El pas de Barcelona i l'àrea metropolitana a la fase 1 del desconfinament, previst per al proper dilluns, ha comportat també que el Govern hagi volgut preveure un eventual increment d'usuaris en el transport públic. Tot i que les restriccions de mobilitat no haurien de fer créixer en excés aquesta dada, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha detallat aquest dissabte que a partir de dilluns trens i metros augmentaran les seves freqüències fins a recuperar gairebé tota l'oferta prèvia al confinament, garantint així que l'ocupació interior no suposa un risc per al contagi.

Així, els serveis s'incrementaran fins al 80%, i a les hores punta arribaran al 95% en trens de Renfe Rodalies i metro, i fins al 100% en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Igualment, Budó ha demanat, per prudència, que els que hagin de desplaçar-se per feina "mirin d'evitar les hores punta" al transport públic.

D'altra banda, la Generalitat ha engegat els primers els mecanismes de retorn als centres de treball dels empleats públics, i ho fa, segons Budó, mantenint gran part del teletreball. Així, amb el pas a la fase 1 de tota Catalunya i alguns territoris en fase 2, la reincorporació física als centres de treball serà obligatòria només per "garantir serveis basics i estratègics, i garantir la reobertura de serveis que s'hagin autoritat". En tot cas, "mai hi haurà més d'un terç de la plantilla als centres de treball".

Amb tot, el teletreball seguirà sent la norma principal en les instruccions i es faran torns per modalitats que garanteixin la seguretat als centres de feina. A més, els empleats amb fills menors de 12 anys i persones depenents a càrrec, sempre que siguin monoparentals o amb l'altre progenitor en una feina a jornada completa, optaran seguiran en teletreball. En cas que no sigui possible, "es podrà accedir a un permís de conciliació". Per últim, Budó ha explicat que a partir d'ara "s'obriran les delegacions de la Generalitat i els registres al públics".