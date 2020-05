Bargalló descarta les mascaretes a infantil i aules amb separacions marcades a terra com a França

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat les mascaretes a les classes d'infantil i també aules amb separacions entre alumnes marcades a terra com a França. "Els alumnes d'educació infantil aniran sense mascareta. I els d'educació primària, si respecten les distàncies, tampoc la necessitaran", ha assenyalat aquest dissabte Bargalló als micròfons de Catalunya Ràdio.

El conseller d'Educació ha defensat un cop més el retorn aquests 15 dies de juny d'una part de l'alumnat i ha assegurat que les escoles tenen els recursos i els espais suficients per permetre-ho. "Al juny, la presència de l'alumnat als centres serà voluntari. A banda, les classes no es massificaran perquè molts alumnes decidiran no venir", ha afirmat Bargalló.